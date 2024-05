Un mensaje publicado por Cazzu habría levantado sospechas de una infidelidad por parte de Christian Nodal

En el 2021, Christian Nodal y se coronaban como una de las parejas favoritas en el mundo del entretenimiento luego de que el cantante le declarara su amor a Belinda con un lujoso anillo de compromiso. Lamentablemente, los artistas nunca llegaron al altar debido a que le

pusieron punto final a su relación sentimental después de un año y medio juntos.

Posteriormente, Nodal comenzó una relación sentimental con Cazzu, la cantante, compositora, modelo, empresaria y productora musical argentina. La pareja incluso le dio la bienvenida a su primera hija juntos en septiembre del 2023. Sin embargo, los cantantes acaban de anunciar su separación tras dos años juntos y a pesar de tener una hija en común.

La razón por la que Christian Nodal y Cazzu habrían terminado su relación

Si bien no se ha revelado con seguridad la razón por la que Cazzu y Christian Nodal terminaron su relación, algunos medios especializados hablan sobre una posible infidelidad, esto debido a un mensaje que publicó Cazzu en la plataforma X el pasado 15 de mayo.

“Lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no quiere decir que no tenga unos temones que se caen de orto”.

lo que me falta de linda me sobra de estúpida pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto. — Cazzu™ (@cazzuoficial) May 16, 2024

Algunos periodistas y medios incluso sacaron el nombre de Belinda a colación. Durante su programa de YouTube ‘Dulce y Picosito’, Joel O’Farrili y Flor Rubio revelaron que Cazzu habría encontrado mensajes de Nodal con Belinda, tras citar al periodista argentino Maximiliano Lumbia.

“Dicen, y por supuesto es un trascendido, que ella se enteraría que ellos estaban chateando en privado. (…) Evidentemente no le gustó y por esa estaba tan enojada. Por supuesto es un trascendido, porque nadie sabe que hay en el fondo de la olla”, señaló.