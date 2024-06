¿Qué se sabe sobre la supuesta canción que le dedicará Belinda a Ángela Aguilar? Te decimos lo que sabemos hasta el momento

El romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar se ha convertido en uno de los más polémicos en los últimos años. Y es que debido a que el cantante anunció su ruptura con Cazzu hace tan solo unas semanas, algunos fanáticos y medios de comunicación han señalado que la hija de Pepe Aguilar pudo haber sido la tercera en discordia. Sin embargo, la pareja ha desmentido estas especulaciones y han dejado claro que no hubo infidelidad de por medio y que “no hicieron nada malo”.

“No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, dijo Ángela Aguilar al respecto.

En medio de todo este escándalo, Belinda también ha salido al tema, pues incluso se dice que la cantante está preparando una canción que hablará sobre el romance de Ángela y Christian.

La nueva canción de Belinda que estaría dedicada a Ángela Aguilar y Christian Nodal

De acuerdo a El Universal, algunas fuentes de confianza les habrían revelado que Belinda se encuentra preparando un tema musical lleno de dardos contra Ángela Aguilar y Christian Nodal y a través del cual contará su versión de la historia.

Y es que de acuerdo a la grafóloga, Maryfer Centeno, no había buena relación entre Ángela y Belinda cuando ella mantuvo un romance con Nodal. Después de analizar una entrevista que le hizo Andrea Escalona a Ángela Aguilar durante el tiempo en el que Christian andaba con Belinda, la experta dijo que la intérprete de Qué agonía tenía una “sonrisa congelada, tensión en los ojos y se hace para atrás, como diciendo ¡detente!”. Centeno agregó que Ángela “tenía una mala relación con Belinda”.

“Esa sonrisa deja de ser sonrisa para convertirse en un reflejo de estrés y de tensión.“Parece que Belinda, en esta inteligencia y en esta intuición, pues ya sabía que Ángela Aguilar tenía intenciones con su novio de aquel entonces”, finalizo.