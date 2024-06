Los usuarios de Instagram aplaudieron que la mamá de Christian Nodal siga tomando en cuenta a Cazzu

Christian Nodal y Ángela Aguilar parecen estar llevando su relación un paso más adelante, pues de acuerdo a diferents medios de comunicación y periodistas, los cantates se habrían casado hace algunas semanas en Italia. Mientras que Pepe Aguilar dijo que lo que más le importa es que sus hijos sean felices y estén bien, la madre de Christian Nodal no ha dado declaraciones al respecto, pero por una reciente publicación en Instagram los usuarios tienen la teoría de que Cristy apoya a Cazzu.

La foto por la que se cree que la mamá de Christian Nodal apoya a Cazzu

Cristy Nodal publicó una serie de fotografías para celebrar el cumpleaños número 22 de su hija, Amely, pero lo que llamó la atención fue que incluyó una foto en la que apaece Cazzu. Un internauta le escribió lo siguiente a la madre de Christian Nodal: “Señora Cristy, estamos esperando la publicación donde le dice a Ángela que la ama, que la admira y le da la bienvenida a la familia, así como a todas las nueras que ha tenido en los últimos 4 años”, a lo que ella respondió: “¡Y tengo más (nueras)! ¡Todas sus fans y enamoradas! ¡Imagínate irlas presentando a cada una!”, añadió. “Pero te sigo invitando a que sigas aquí en esta telenovela que te inventas. ¡Así que siéntese señora a ver en qué termina la novela de nuestra familia!”, fue la frase con la que finalizó su mensaje.

Los usuarios se dieron cuenta de que Cristy optó por evadir el tema de noviazgo de su hijo con Ángela Aguilar, pero se dieron cuenta de que recientemente publicó una serie de fotografías, y en una de ellas aparece Cazzu. Por dicha acción, los usuarios felicitaron a la mujer y aplaudieron que siga tomando en cuenta a la expareja de su hijo.

“Amo que usted sea tan empática con la mamá de su nieta, Inti. Gracias por no hacerla a un lado como los demás”, “Ya tiene mi like por el hecho de darle su lugar a Inti y a la madre de su nieta, Cazzu, y no ignorarlas como su hijo y Ángela Aguilar”, escribieron los usuarios.