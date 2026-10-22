Kylie Jenner presiona a Timothée Chalamet para casarse antes que Kendall Jenner y Jacob Elordi

Hubo un tiempo en que Kylie Jenner y Timothée Chalamet se posicionaron como una de las parejas más comentadas de Hollywood; sin embargo, tal parece que la empresaria se ha sentido opacada con el nuevo romance de su hermana Kendall Jenner con Jacob Elordi.
De acuerdo con varios medios, Kylie se sentiría celosa de lo rápido que ha avanzado la relación de Kendall con el actor, y estaría ansiosa por dar el siguiente paso con Timothée, el problema es que el actor parece no estar listo para ese tipo de relación y compromiso.
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¿Por qué está celosa Kylie Jenner de la relación de Kendall Jenner y Jacob Elordi?
Kylie y Timothée llevan juntos poco más de 3 años, y aunque el actor está comprometido con la relación, no ha dado señales de dar el siguiente paso y darle el anillo a la empresaria, que ya tiene dos hijos.
Es por eso que la idea de que su hermana Kendall pueda comprometerse con Jacob, con quien lleva saliendo tan solo unos meses, le resulta insoportable, pues a ella le gustaría casarse primero.
Kylie Jenner quiere casarse con Timothée Chalamet, pero él no está listo
De acuerdo con la información publicada por Page Six, Kylie ya habría dejado claro a Timothée que contempla el matrimonio como parte de su futuro juntos, y aunque no le estaría imponiendo un ultimátum ni exigiéndole un anillo, sí buscaría que el actor tome una decisión más pronto que tarde.
“Está poniendo presión sobre Timothée para que dé ese siguiente paso”, dijo la fuente al medio neoyorkino.
No obstante, el protagonista de Dune, tendría un ritmo diferente y, aunque estaría comprometido sentimentalmente con ella, todavía no consideraría que sea el momento adecuado para casarse.
“Timothée quiere a Kylie y está muy implicado en su relación, pero simplemente aún no ha llegado a ese punto. Tiene la sensación de que si llegara a proponerle matrimonio pronto, sería más por la presión que siente que porque realmente esté preparado”.
Esta diferencia de expectativas no significaría necesariamente que la pareja esté en crisis, pero sí reflejaría que ambos podrían tener tiempos distintos para definir su futuro, por otra parte, el actor ha declarado en varias entrevistas que sí ve el matrimonio en su futuro, por lo que tal vez Kylie debería de relajarse un poco.
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