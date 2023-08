Kit Connor habla sobre su sexualidad y cómo la serie Heartstopper lo ha cambiado

La representación de la comunidad LGBT está cada vez más presente en las plataformas de streaming, en los libros y en el mundo cinematográfico, y lo hemos visto en títulos como Rojo, blanco y sangre azul, Love, Victor, La vida de Adele, Secreto en la montaña y Heartstopper. Esta última es una serie adaptada de la saga best seller de Alice Oseman, cuya historia sigue a Nick, un jugador de rugby, y a Charlie, un alma abierta. Lo que comienza como una amistad se va transformando en un inesperado y puro amor adolescente.

La serie es protagonizada por Kit Connor y Joe Locke como Nick y Charlie, respecivamente, y por un relación sentimenral con una visión abierta y sensible sobre el amor y la identidad sexual. Debido al personaje que interpreta en Heartstopper, Kit Connor se ha enfrentado a diversos rumores sobre su sexualidad, por lo que recientemente rompió el silencio y abordó el tema.

Kit Connor habla sobre los rumores de su sexualidad y cómo la serie Heartstopper lo ha cambiado

En una reciente entrevista con Interview Magazine, la estrella de Heartstopper habló sobre haberse convertido en un crush queer y cómo todo este asunto lo ha cambiado.

“Me pareció muy decepcionante, especialmente dada mi edad, aunque no creo que deba ser algo sobre lo que se especule a ninguna edad. Tenía muchas ganas de tener ese límite. Era mi información privada y mi vida personal lo que quería guardar para mí. Así que estaba un poco frustrado conmigo mismo por ceder”, dijo sobre haber salido del clóset tras un ataque virtual masivo. Fue a finales del 2022 cuando el actor reveló, casi a la fuerza, su bisexualidad.

“Lo que aprendí de esa experiencia es que hay ciertas cosas que quiero mantener en privado en mi vida. También he aprendido que la gente siempre va a tener algo que decir. Incluso si yo salgo del armario, la gente todavía tendrá algo que decir, ya sea que me crean o no, ya sea que de repente piensen: ‘Oh, ¿ahora puede interpretar papeles heterosexuales?’”, expresó.

Kit Connor, el crush de la comunidad LGBT

Sobre ser el crush del momento de la comunidad LGBT, Connor dijo sentirse halagado: “Quiero decir, es un gran cumplido, obviamente. Creo que es más porque el personaje que interpreté es tan encantador. Pudimos capturar los corazones de las personas de esa manera”, dijo y contó sobre la cantidad de atención que comenzó a recibir desoués de que se estrenó el show.

“El programa salió cuando estaba en mi último año de la escuela, y tomaba el autobús todas las mañanas, así que me paraba en la parada del autobús y cuando pasaba un autobús había muchos adolescentes que no dejaban de verme y sacar sus teléfonos. ¡De repente me volví mucho más consciente del hecho de que tal vez tenía que peinarme un poco más o simplemente estar un poco más presentable a las 7 de la mañana!”, confesó.

Kit Connor sobre cómo Heartstopper lo ha cambiado Netflix

¿Cómo lo cambió Heartstopper?

Kit Connor señaló que Heartstopper lo hizo tener más confianza en sí mismo, tanto en términos de sexualidad como de su lugar en la sociedad: “Realmente sería una persona diferente si no fuera por Heartstopper”.