Dale oportunidad a estas series que tienen vibras similares a las de la trama de The Summer I Turned Pretty

Jenny Han nos sorprendió con la adaptación cinematográfica de A todos los chicos de los que me enamoré, su trilogía best seller. Gracias al éxito que tuvieron las películas protagonizadas por Noah Centineo y Lana Condor, Prime Video decidió llevar la historia de The Summer I Turned Pretty a la pantalla en formato de serie, ¡la cual ha sido un éxito rotundo en la plataforma!

Si ya devoraste todos los capítulos de la serie, te traemos 5 propuestas que seguro te encantarán si amaste The Summer I Turned Pretty.

5 Series que debes ver si amaste The Summer I Turned Pretty

The Sex Lives of College Girls

Esta serie sigue la historia de cuatro alumnas del Essex College de Nueva Inglaterra, quienes descubren a través de diferentes experiencias los altibajos de la adolescencia. La trama aborda temáticas como la sexualidad en la juventud y el interés por el sexo opuesto.

¿Dónde verla? HBO Max

Love, Victor

Víctor está atravesando por un viaje de autodescubrimiento para definir su identidad sexual. El protagonista es un estudiante de secundaria que atraviesa por un sin fin de emociones cuando comienza a sospechar que no es heterosexual. Encontrar la forma de contárselo a su familia y amigos, al mismo tiempo que experimenta fuertes emociones derivadas de un triángulo amoroso, será una misión nada fácil de cumplir.

¿Dónde verla? Star+

Never Have I Ever

Esta serie de comedia dramática se enfoca en Devi, una adolescente que tras vivir un año muy complicado, trata de poner su vida en orden y ganar popularidad en el colegio, pero debido a los problemas con sus compañeros, las diferencias con su familia y a sus altibajos emocionales, será una tarea difícil de llevar a cabo.

¿Dónde verla? Netflix

Heartstopper

Se trata de la adaptación de la saga Heartstopper, escrita por Alice Oseman y protagonizada por Kit Connor y Joe Locke como Nick y Charlie. La historia sigue el romance de dos jóvenes reales, con una visión abierta y sensible sobre el amor y la identidad sexual durante la adolescencia.

¿Dónde verla? Netflix

Boys over flowers

Enfrentarse con los chicos más populares de la escuela puede ser desafiante, emocionante e intimidante, y eso es precisamente lo que vive Geum Jan-di, una adolescente que asiste a un colegio exclusivo después de salvar la vida de un estudiante. Todo se complica cuando la protagonista termina enamorándose de uno de los alumnos más ricos y populares del instituto.

¿Dónde verla? Netflix