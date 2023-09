Tú también puedes visitar algunos de los icónicos lugares en donde si filmó la serie The Summer I Turned Pretty

Conrad, Belly y Jeremiah se han convertido en uno de los triángulos amorosos favoritos de la pantalla. Dos hermanos se enamoran de su amiga de la infancia, y el corazón de ella se ve dividido por las cualidades de ambos. The Summer I Turned Pretty es una de las series más exitosas de Prime Video y recientemente llegó a la plataforma de streaming con una segunda temporada, la cual dividió a la audiencia en dos equios: Team Conrad y Team Jeremy.

Lola Tung, Gavin Casalegno y Christopher Briney son los actores encargados de darle vida a Belly, Jeremiah y Conrad, respectivamente, en la serie cuya sinopsis reza así: “Belly mide su vida en veranos. Todo lo bueno, todo lo mágico sucede entre los meses de junio y agosto. Los inviernos son simplemente un tiempo para contar las semanas hasta el próximo verano, un lugar lejos de la casa de la playa, lejos de Susannah, y la mayoría importante, lejos de Jeremiah y Conrad. Ellos son chicos que Belly conoció hace mucho tiempo y que ya fueron como hermanos, su primer amor y todo lo demás. Pero este verano cambia todo”.

La hermosa locación en la que se filma The Summer I Turned Pretty ha generado fascinación entre los fans, pero ¿dónde se lleva a cabo el rodaje de la serie?

¿En dónde se filma The Summer I Turned Pretty? Locaciones que puedes visitar

La historia de The Summer I Turned Pretty se lleva a cabo en Cousins Beach, Carolina del Norte, sin embargo, esta no es una ubicación real. La autora de los libros, Jenny Han, se inspiró en las playas que visitaba en su infancia y juventud para crear este mágico lugar, co

mo Cape Cod, Hamptons y Outer Banks.

The Summer I Turned Pretty aparentemente fue filmada en el área metropolitana de Wilmington, Carolina del Norte. Algunos de los lugares en los que se filmaron las escenas de la serie son los siguientes:

Padgett Station

Este spot está ubicado en 520 North Third Street. Se trata de uno de los lugares en los que Lola, Christopher y Gavin filmaron algunas de las escenas de la serie de Prime Video.

Cape Fear Country

Ubicado en 1518 Country Club Road en Oleander Drive, fue el lugar elegido para filmar varias escenas de la serie. Fundado en 1896, Cape Fear Country Club es el club de campo privado más antiguo de Carolina del Norte.

“El Club está impregnado del encanto sureño y se destaca por sus niveles de servicio y actividades de calidad para los miembros. Nuestro desafiante campo de golf es un campo de 18 hoyos diseñado originalmente por Donald Ross. El PGA Tour celebró el Azalea Open en Cape Fear Country Club de 1949 a 1971. Además del golf, contamos con tenis de primer nivel, natación, gimnasio, cenas excepcionales, actividades para jóvenes y muchos eventos sociales”, se lee en el sitio oficial del lugar.

¿Te animas a visitar alguno de estos icónicos lugares de The Summer I Turned Pretty?