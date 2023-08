Disfruta de tus personajes literarios favoritos en carne y hueso a través de estas plataformas de streaming

Algunas autoras han tenido tanto éxito en el mundo literario que sus libros se convirtieron en best sellers y posteriormente tuvieron la dicha de ver su historia convertida en una adaptación cinematográfica. Historias como Rojo, blanco y sangre azul, Culpa Mía, Fuimos canciones y más son el ejemplo perfecto. Si tú también disfrutas ver un libro transformado en serie o película, aquí te dejamos una lista de éxitos literarios que lograron llegar a la pantalla.

10 Éxitos literarios que ya puedes disfrutar en tus plataformas de streaming favoritas

Rojo, blanco y sangre azul

Taylor Zakhar Perez y Nicholas Galitzine fueron los artistas elegidas para protagonizar la adaptación cinematográfica de Rojo, blanco y sangre azul (Red, White & Royal Blue), la novela escrita por la aclamada autora estadounidense, Casey McQuiston, que se enfoca en la escritura de novela rosa en el género de ficción New-adult. El filme basado en el best seller se estrenó el pasado 11 de agosto en el catálogo de Prime Video y hasta el día de hoy es la película #1 en la plataforma a nivel mundial.

Culpa mía

Fue el pasado mes de junio cuando se estrenó Culpa Mía, la primera parte de la trilogía Culpables, de la autora española Mercedes Ron. La historia se enfoca en Noah, una adolescente de 17 años de edad cuya vida cambia radicalmente cuando debe mudarse a la mansión del nuevo esposo de su madre. La convivencia se complica aún más cuando la personalidad de la protagonista colapsa con la de su hermanastro, el apuesto y rebelde Nicholas. Con el paso del tiempo, el odio entre ellos se convierte en atracción sexual, erotismo y finalmente en romance.

Los artistas que le dan vida a Noah y Nicholas, respectivamente, son Nicole Wallace y Gabriel Guevara. Puedes disfrutar de la película a través de Prime Video.

The Summer I Turned Pretty

The Summer I Turned Pretty regresó a Prime Video con su segunda temporada y con un intenso triángulo amoroso protagonizado por Jeremiah, Belly y Conrad, interpretados por Gavin Casalegno, Lola Tung y Christopher Briney, respectivamente. La serie basada en la trilogía literaria de Jenny Han (autora de A Todos los Chicos de los que me Enamoré) se ha convertido en uno de los contenidos favoritos del verano.

En The Summer I Turned Pretty, Belly debe decidirse entre el amor de los hermanos Conrad, con quienes pasa el verano desde que era una pequeña niña.

Un cuento perfecto

Elísabet Benavent llega de nuevo a la pantalla de Netflix con la adaptación de uno de sus libros más exitosos, Un cuento perfecto.

“Margot huye de su propia boda y se siente a la deriva. Lo que no sabe es que David y su encantador caos pueden ayudarla a encontrar el camino”, reza la sinopsis de la película.

Heartstopper

Alice Osman nos sorprendió con una de las sagas LGBT más completas; La representación de esta comunidadestá cada vez más presente en la industria del entretenimiento, y Heartstopper es el claro ejemplo. Se trata de la adaptación de la saga protagonizada por Kit Connor y Joe Locke como Nick y Charlie. La historia sigue el romance de dos jóvenes reales, con una visión abierta y sensible sobre el amor y la identidad sexual.

Dos amores de mi vida

Emma Blair se casa con Jesse, su media naranja, y juntos construyen una vida que parece ser la ideal para ambos. Sin embargo la vida de la protagonista cambia radicalmente cuando durante un viaje de trabajo, el helicóptero de Jesse desaparece y lo dan por muerto durante varios años. Con el objetivo de darle vuelta a la página, Emma se da una segunda oportunidad en el amor con Sam, su prometido y el otro amor de su vida. Pero ¿qué debe hacer cuando su marido, a quien daba por muerto, regresa a casa?

El best seller de Taylor Jenkins Reid ya está disponible a través de Prime Video.

Daisy Jones & The Six

Otro best seller de Taylor Jenkins Reid que llegó en formato de serie a Prime Video. La historia sigue el ascenso de la banda de rock de Daisy Jones and The Six en la escena musical de Los Ángeles de los años 70. La serie cuenta con 10 emocionantes episodios que abordan los detalles más relevantes del libro.

Fuimos canciones

Otro gran éxito de Elísabet Benavent llevado al catálogo de Netflix. Fuimos canciones. Maca tiene ya cumplió 30 años y malgasta su talento trabajando para una influencer de moda que no le aporta nada. Junto a sus dos amigas, Jimena y Adriana, ,la vida de Maca parece estar yendo viento en popa, hasta que Leo, su gran amor y su mayor error de vida, vuelve a su vida para ponerlo todo patas arriba.

A todos los chicos de los que me enamoré

Se trata de la adaptación cinematográfica de la trilogía de Jenny Han, A todos los chicos. En la trama, los sentimientos de Lara Jean quedan expuestos después de que su hermana pequeña envía una serie de cartas a los chicos de los que la protagonista estuvo enamorada. Este pequeño incidente cambia la vida romántica de Lara Jean para siempre, pues comenzará un falso romance con el chico más popular de la escuela, Peter Kavinsky, pero del odio al amor solo hay un paso...

El stand de los besos

Elle y Lee han sido mejores amigos desde la cuna, pero su amistad se ve amenazada cuando la protagonista y Noah, el hermano de Lee, se enamoran después de participar en el stand de los besos, un proyecto escolar en donde debes besar a otra persona con una venda en los ojos. El amor adolescente creado por la autora, Beth Reekles, llegó en formato de trilogía a través de Netflix.