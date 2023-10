Justin Timberlake ha decidido tomar acciones en contra de las críticas que está recibiendo por The Woman In Me

Gracias al lanzamiento de The Woman In Me, el nuevo libro de Britney Spears que contiene sus memorias, los internautas se han ido en contra de Justin Timberlake, de quien se habla en gran parte del manuscrito. La Princesa del Pop dio a conocer públicamente que abortó un bebé del integrante de NSYNC debido a que él no estaba listo para ser padre.

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia junta. Esto sería mucho antes de lo que había previsto”, escribió Britney Spears. “Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, expresó. Fue entonces cuando se descubrió que Spears dedicó su canción, Everytime, al bebé que perdió al lado de quien fue su pareja de 1999 al 2002.

Debido a esto, Justin ha recibido un sin fin de mensajes de odio en las redes sociales, por lo que el cantante decidió tomar una decisión para dejar de ser blanco de críticas, ahora que es considerado “el hombre más odiado de América”.

Justin Timberlake reacciona ante el hecho de ser “el hombre más odiado de América

Justin Timberlake prefiere ignorar lo que está pasando y no escuchar lo que los fanáticos de Britney Spears tienen por decir. Después de que los internautas se fueran en contra de Justin y le dejaran un sin fin de mensajes ofensivos en sus redes sociales, el artista decidió deshabilitar los comentarios de su cuenta de Instagram con el objetivo de no ver las reacciones de los usuarios.

Una fuente reveló a Page Six dijo que Justin cerró la posibilidad de comentar directamente debido a “cosas odiosas y repugnantes que decía la gente”. Otro informante dijo a Us Weekly que “Justin pensó que Britney podría hablar de sus altibajos en términos más generales, no ventilar sus trapos sucios muy personales. Está decepcionado de que ella haya tomado este camino décadas después de que se separaron”, dijo finalmente.