Joe Jonas confesó qué actor sería su hombre ideal

Joe Jonas no teme sincerarse cuando se trata de su vida privada, ¡no te pierdas la atrevida entrevista que dio hace algún tiempo!

Durante su adolescencia, Joe Jonas fue muy tímido y hablaba poco sobre su vida privada, especialmente sobre los temas relacionados con su sexualidad. De hecho, Kevin, Nick y Joe utilizaron durante varios años unos anillos de castidad como símbolo de pureza y de llegar vírgenes al matrimonio o de “esperar a la persona idónea cuando fuera el momento adecuado”. En una entrevista con James Corden, los Jonas Brothers revelaron que Kevin fue el primero en quitarse el anillo, aunque también sabemos que Joe siguió sus pasos más tarde, cuando perdió la virginidad con Ashley Greene.

“Eso fue de lo que todo el mundo habló durante mucho tiempo. Era la broma, y a nosotros también nos resultó gracioso en algún momento, pero por supuesto llegó el momento en que decidimos que eso no era quiénes éramos, que no necesitábamos llevarlos y se había convertido en algo molesto porque la gente se reía de ellos”, dijeron hace algún tiempo los integrantes de la banda sobre su anillo de castidad.

Sin embargo, los tres han perdido el miedo y ahora son muy transparentes en cuanto a su vida privada; de hecho, hace algunos años, Joe Jonas reveló que siente atracción por dos actores de Hollywood, ¿te imaginas de quiénes se trata?

Joe Jonas confesó sentir una fuerte atracción por este actor

Ahora que Joe Jonas ha sido vinculado de forma sentimental con Spencer Neville, algunos internautas recordaron una entrevista en la que el intérprete de Sucker reveló que siente atracción por dos artistas de fama internacional. Cuando un seguidor le preguntó qué tipo de hombre era su prototipo y quiénes eran los famosos que más admiraba, el cantante confesó:

“Hay varios hombres que me gustan mucho. Uno de ellos es Daniel Craig. De hecho, a lo largo de mi vida he tenido más de una tarta de cumpleaños con la cara de Daniel Craig, en una de ellas incluso aparecía él saliendo del agua en bañador en la película ‘Casino Royale’. Obviamente también está Matthew McConaughey, creo que él es el rey”, confesó. Claramente se refería a que los admiraba, pero los fanáticos no han tardado en ligar su respuesta con los rumores de romance que existen entre Spencer Neville y él.