Te decimos qué mexicano le consiguió entradas a Jessica Chastain al concierto de Taylor Swift en el Foro Sol y más curiosidades...

Channing Tatum, Selena Gomez, Karlie Kloss, Charlize Theron, Sydney Sweeney, Vanessa Bryant, Brie Larson y Lupita Nyong’o fueron algunas de las celebridades que asistieron a los conciertos que dio Taylor Swift en Estados Unidos por motivo de su gira The Eras Tour, pero sus presentaciones en México no se quedaron atrás y también recibieron a algunos reconocidos artistas tanto nacionales como internacionales, ¡sigue leyendo y entérate de algunos famosos que fueron al Foro Sol a ver a Taylor Swift!

Jessica Chastain y otros artistas que asistieron al concierto de Taylor Swift en México

Jessica Chastain

La actriz de Historias cruzadas, Interestelar y más, sorprendió a los swifties al asistir al concierto de Taylor Swift en el Foro Sol de la Ciudad de México el pasado 26 de agosto. Fue gracias al bailarín de ballet mexicano, Issac Hernández, que Jessica Chastain pudo asistir al concierto de la intérprete de Lover, pues fue él quien logró conseguirle entradas a la actriz de Hollywood.

Xime Ponch

La influencer mexicana dejó claro a través de una serie de fotografías publicadas en su perfil de Instagram —y a su outfit inspirado en una de las icónicas eras de Taylor Swift— que es una fanática de corazón. Como era de esperarse, no pudieron faltar sus brazaletes de la amistad para demostrar que es una fiel swiftie.

Macarena Achaga y Bárbara López

No solo tuvieron química en pantalla, sino que también se volvieron amigas cercanas en la vida real, por lo que las actrices decidieron ir juntas al concierto de Taylor Swift y disfrutar de canciones como Lover y Shake It Off durante la primera fecha que ofreció la cantante en México.

Joy

La vocalista de Jesse & Joy también tuvo la fortuna de disfrutar de la voz de Taylor Swift en vivo. Fue a través de sus redes sociales que la cantante compartió lo bien que se la pasó en su visita al Foro Sol.

La Divaza

La Divaza no solo asistió al concierto de Taylor Swift en la CDMX, sino que fue al recinto vistiendo uno de los looks más icónicos de la cantante: el conjunto que utilizó en una edición de los Grammy Awards, cuando se presentó al evento con Selena Gomez como su pareja.

Y tú, ¿te topaste con algún famoso en el Foro Sol?