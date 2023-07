Gerard Piqué no teme hablar de sus sentimientos por Clara Chía en público, mira lo que dijo en la más reciente emisión de la Kings League

Gerard Piqué y Clara Chía Martí conforman una de las parejas más polémicas de la farándula. Después de que el ex futbolista le fuera infiel a Shakira con la joven española, la prensa y los paparazzis no dejan de seguirles la pista. Clara Chía incluso se vio obligada a solicitar una orden de alejamiento del periodista español, Jordi Martín, quien en todo momento se ha puesto del lado de Shakira.

Y es que la catalana pasó de vivir en el anonimato a ser una de las figuras públicas más polémicas en el medio, por lo que su relación con Gerard Piqué no pasa desapercibida en ningún momento. Sobre todo por el hecho de que el deportista no oculta su amor por Clara e incluso ha publicado ya un par de fotografías con ella en su perfil de Instagram, además de llevarla como su acompañante a la boda de su hermano y hacer declaraciones de amor por ella. La más reciente fue en la última emisión de la Kings League, en donde Piqué habló brevemente sobre sus emociones por Clara Chía.

Gerard Piqué genera revuelo con una declaración pública de amor a Clara Chía

La declaración de amor de Gerard Piqué surgió luego de que en plena transmisión, Ibai Llanos se atreviera a hablar de los sentimientos de la ex pareja de Shakira.

“Tienes que encontrar el amor, no conoces el amor todavía”, le dijo el streamer y YouTuber al español, quien no se quedó callado y aclaró que ya ha sido flechado por Cupido: “¡Qué estás diciendo, tío, tú siempre atacándome! Yo he encontrado el amor ya”, reveló el ex defensa del Barcelona F.C, haciendo una clara referencia a sus intensos sentimientos por Clara Chía. ¡Dale play al video!