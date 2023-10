El look con el que has visto a Bad Bunny durante los últimos meses no es real; todo parece indicar que el cantante ha estado utilizando peluca

Bad Bunny ya cuenta con una larga lista de éxitos musicales que se han vuelto los mayores hits a nivel mundial; Neverita, Titi me preguntó, Me porto bonito, Efecto, La canción y unx100to son tan solo algunas de las canciones que actualmente suenan alrededor del mundo y que han puesto en alto la carrera del Conejo Malo. Además, el cantante puertorriqueño ha dado mucho de qué hablar durante los últimos meses debido a su romance con Kendall Jenner, pero esta vez no es ni la modelo ni su carrera artística lo que es trend en redes sociales, sino su aparente e inesperada peluca.

El video que revela que Bad Bunny utiliza peluca durante sus citas con Kendall Jenner

Bad Bunny es tendencia —no importa cuándo leas esto—. Sin embargo, esta vez lo es por un tema completamente inusual: su peluca. Sí, así como lo lees: ¡el Conejo Malo usa peluca y la ha estado utilizando en todas su citas románticas con Kendall Jenner! Todo comenzó cuando el famoso estilista Jann Figueroa, a quien encuentras como @mangowigs en Instagram, insinuó que el intérprete de Neverita lleva mucho tiempo utilizando una peluca en específico; se trata de una gorra que deja algunos rizos al descubierto en la parte posterior. Este descubrimiento se hizo después de que Bad Bunny apareciera en la promoción de su próximo álbum con la cabeza rapada.

Y es que debido a la gran experiencia que tiene Figueroa en el mundo de las pelucas, los internautas efectivamente creen que Benito lleva un tiempo ocultando que en realidad está rapado.

Será el próximo 13 de octubre cuando Bad Bunny lance su nuevo álbum musical, en donde finalmente se revelará si su nuevo cambio de look va de la mano con el lanzamiento de este disco.