El video por el que dicen que Ángela Aguilar “humilla” a su hermana

Los haters encontraron una nueva forma de atacar a Ángela Aguilar, mira el video que revivieron en redes sociales

Desde que confirmó su romance con Christian Nodal, las redes sociales y los medios de comunicación no han dejado de hablar sobre Ángela Aguilar. La joven cantante ha dividido opiniones por aparentemene haber sido la “tercera en discordia” en la relación de Cazzu y Nodal. Posteriormente, la intérprete de Qué agonía fue acusada de utilizar rellenos durante sus conciertos para lucir una cinturita de avispa, pero la artista ya desmintió estas especulaciones al revelar que heredó sus medidas 90-60-90 de su abuela, Flor Silvestre.

Ahora, Ángela está en el ojo del huracán después de que algunos internautas revivieran un video que revelaría, según ellos, que maltrata a su hermana, Aneliz.

El video por el que señalan que Ángela Aguilar humilla a su hermana

En el polémico video compartido por @yotelocuentoof, se puede apreciar a Ángela Aguilar hablando sobre su hermana y revelando que a diferencia de ella, no canta. La joven añadió que Aneliz tiene otros intereses, pero lo que generó revuelo es el tono que utilizó la cantante, según los usuarios de las redes sociales.

“Aneliz no canta, bueno, canta bonito, pero no le gusta cantar, así que ella no va a estar haciendo eso”, expresó. En otro clip, Ángela le dice a su hermana: "¿Por qué te pones pantalones sucios para grabar? No lo puedo creer”.

Aunque se trata de una simple broma y Ángela nunca humilló a su hermana, los haters utilizaron este video en su contra para decir: “Aneliz Aguilar es humilde mil respetos para ti princesa”, "Ángela es la típica vieja que tiene que pisar a los demás para “brillar”, la que hace comentarios y acciones nefastas e hirientes disfrazados de buena onda, bromitas, etc., "Ángela te dará bonita voz pero Aneliz es la bonita”.