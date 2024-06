Angela Aguilar decidió hablar finalmente sobre su romance con Christian Nodal, ¡mira qué fue lo que reveló!

El romance de Ángela Aguilar y Christian Nodal ha generado polémica alrededor del mundo, por lo que los cantantes han decidido romper el silencio al respecto. Mientras que hace algunos días el intérprete mexicano dijo estar con la mujer que ama y aclaró que no hubo infidelidades de por medio en su ruptura con Cazzu, Aguilar decidió hablar finalmente sobre los rumores de boda y embarazo que ha protagonizado durante los últimos días con Nodal.

La joven de 20 años de edad concedió una entrevista con Quién y reveló algunos detalles de su polémico romance.

Ángela Aguilar revela la verdad sobre su supuesto embarazo

Para empezar, Ángela comenzó abordando las especulaciones de boda y embarazo: “No me cases y no embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella”, dijo sobre los rumores de que se casó en Italia por aparentemente estar embarazada.

“La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy ”, agregó.

Finalmente, Ángela dijo estar viviendo un sueño, pues es la primera vez que se siente así de enmorada:

“No quería que la gente pudiera robarme esa oportunidad de vivir la etapa que estoy viviendo, es una etapa preciosa, nunca había tenido la oportunidad de sentirme así, de vivir este sueño. Recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. Nosotros vivimos en una época donde para que algo venda tiene que estar mal. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, finalizó.