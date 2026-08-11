El romántico mensaje de Bruna Marquezine a Shawn Mendes por su cumpleaños

Tras varios meses de mantener su relación en la absoluta discreción, Shawn Mendes y Bruna Marquezine han comenzado a dejar que el mundo descubra lo enamorados y felices que están de haberse cruzado en sus caminos.

Shawn decidió hacer oficial su relación con Bruna con una felicitación de cumpleaños romántica, en donde declara que la actriz brasileña no sólo lo hace feliz, sino que también ha transformado su vida de formas inimaginables, y ahora es el turno de ella de agradecer su existencia.

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Bruna Marquezine felicita a Shawn Mendez por su cumpleaños con un emotivo homenaje

El pasado 8 de agosto, Shawn celebró su cumpleaños número 28, y para honrar este día tan especial para el cantante, su novia Bruna lo felicitó con un mensaje muy romántico, pues también le declaró su amor.

“Tu día, mi amor. El día en que Dios decidió que no quería un mundo sin ti. ¡Menos mal!”, escribió la actriz de 31 años al inicio de su publicación.

“El mundo es mucho mejor contigo en él. Yo soy mucho mejor contigo”, continuó Bruna. “Te amo. Muchísimo. Feliz cumpleaños”.

Bruna acompañó su emotiva felicitación de cumpleaños con un romántico video de una escapada a la playa junto a Shawn, donde se les ve disfrutando del mar, caminando tomados de la mano y compartiendo momentos divertidos frente a la belleza de aguas color turquesa.

El video, con una estética vintage y musicalizado con Blue Moon de Julie London, también mostró a Bruna en bikini disfrutando del mar y a Shawn relajándose en un camastro, y aunque la actriz no dio detalles del viaje, todo apunta a que pudo ser en una playa de Brasil, donde la pareja ha pasado tiempo recientemente.

Shawn Mendes ya no esconde su amor por Bruna Marquezine

El pasado 4 de agosto, Bruna cumplió 31 años y Shawn aprovechó la ocasión para hacer pública su relación con una romántica felicitación en Instagram.

“Sin querer ser demasiado sentimental, realmente has cambiado mi vida y te estoy muy agradecido. ¡Te amo muchísimo!”, escribió Shawn junto a un carrusel de imágenes donde comparte algunos de los momentos más significativos que ha vivido junto a la actriz, dejando claro que también ama la compasión y el compromiso altruista de su novia.