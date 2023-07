El lugar en donde duerme Clara Chía cuando los hijos de Gerard Piqué lo visitan

Clara Chía y Gerard Piqué deben respetar el acuerdo de Shakira, por lo que la española no puede dormir en la casa de Gerard Piqué cuando están Sasha y Milan

Clara Chía y Gerard Piqué viven juntos desde que el ex defensa del Barcelona F.C se separó de Shakira. El español le fue infiel a la intérprete de Monotonía y no dudó en gritar su amor por la joven española, con quien actualmente mantiene un noviazgo. Clara Chía se ha dejado fotografiar en la antigua mansión en la que vivía Shakira, lo que desató una ola de comentarios negativos en las redes sociales. Sin embargo, eso no ha impedido que Gerard Pique siga presumiendo su amor por la catalana, incluso fue su acompañante durante la boda de su hermano, Marc Piqué.

Recientemente, Gerard Piqué dividió opiniones en las redes sociales después de que se diera a conocer que dejó a sus hijos, Sasha y Milan, al cuidado de su madre para que él pudiera tener una cita con Clara Chía, a pesar de que los pequeños habían viajado a España para pasar unos días con su padre. Posteriormente, algunos medios reportaron que Shakira se puso furiosa por dicho suceso, razón por la que el español acató las reglas de su ex pareja y acudió a la boda de su mejor amigo con sus hijos, en lugar de llevar a Clara Chía.

El lugar en el que duerme Clara Chía cuando Gerard Piqué está con sus hijos

Si bien se había dado a conocer que Clara Chía y Gerard Piqué habían decidido que pueden esperar bastante a que Sasha y Milan hagan vida en común con ella, Pepe del Real en El programa de Ana Rosa reveló que Clara no está de acuerdo con el acuerdo de Shakira y Piqué.

“Chía entiende perfectamente que Piqué tiene a sus hijos y respeta que sean una prioridad en su vida y el acuerdo al que llegó con su ex, pero lleva muy mal el tener que salir del piso de su pareja cuando los niños vienen. Durante estos días, la joven regresa a casa de sus padres, lo que provoca una situación incómoda y nada agradable para ella”, añadió La Vanguardia, después de conocer lo que dijo Pepe del Real en el programa.

Foto: Instagram

¿Dónde viven los papás de Clara Chía?

Antes de que Clara Chía se mudara con Gerard Piqué, la joven vivía en una lujosa propiedad de 90 metros cuadrados con sus padres. El departamento está ubicado en Sant Gervasi, una exclusiva zona de Barcelona que se caracteriza por estar rodeada de colegios privados, clínicas, espacios al aire libre, parques y embajadas. La edificación en la que vivía Clara es antigua y cuenta con balcones y una fachada de ladrillo.