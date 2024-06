Hace algunos meses, Christian Nodal no dudó en hablar públicamente sobre cuánto tiempo llevaba sin tener relaciones con Cazzu, esto fue lo que dijo al respecto...

Debido a que Ángela Aguilar y Christian Nodal recientemente confirmaron su romance, las redes han estallado en especulaciones y críticas en contra de la pareja. Se dice que los cantantes llegaron al altar durante su viaje a Italia y que incluso la hija de Pepe Aguilar podría estar embarazada. Sin embargo, Ángela negó estos rumores en una nueva entrevista:

“No me cases y no embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella”, dijo sobre los rumores de que se casó en Italia por aparentemente estar embarazada.

Christian Nodal revela cuánto tiempo estuvo sin tener relaciones íntimas con Cazzu

Los medios de comunicación revivieron una entrevista de Christian Nodal para el programa La Resistencia, en la cual habló sobre su vida sexual con Cazzu, lo que muchos internautas calificaron como inapropiado. Estas declaraciones se hicieron públicas hace seis meses, cuando la argentina llevaba un par de meses de haber dado a luz a Inti, su hija.

“Es que tengo tres meses de que nació mi hija, hay una regla del postparto después de 60 días, dijo sobre la última vez que había tenido intimidad con Cazzu.

Por esta revelación, se ha especulado que uno de los motivos de su ruptura fue la falta de conexión sexual entre ellos. Sin embargo, ahora surgieron rumores de que Cazzu podría estar embarazada por segunda vez, lo cual habría ocurrido antes de su separación.

Fue la periodista mexicana de espectáculos, María Luisa Váldez, mejor conocida como “Magüicha”, quien con seguridad señaló que Cazzu estaría esperando a su segundo hijo al lado de su expareja: “Se dice que Cazzu está embarazada de Christian (Nodal); Esto está peor que La Rosa de Guadalupe, de final de viernes. Esto ya es la locura”, dijo en el programa matutino “Vivalavi” de Multimedios.