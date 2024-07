Una influencer reveló que Christian Nodal está desanimado por la partida de Ángela Aguilar

Las redes sociales están inundadas de la relación sentimental de Christian Nodal y Ángela Aguilar. Después de rumores de boda en Italia, un posible embarazo y un viaje romántico a Europa, ahora la pareja enfrenta especulaciones de separación. ¿Por qué todos los medios hablan de un alejamiento entre los intérpretes de Dime cómo quieres? Resulta que se trata de un distanciamiento laboral debido a que Ángela ya se encuentra de regreso en los escenarios de Jaripeo Sin Fronteras con su padre, Pepe Aguilar, y su hermano. Por su parte, Nodal continúa en Europa dando su gira Pa’l Cora Tour.

Sin embargo, este distanciamiento es temporal, pues es solo cuestión de tiempo para que la feliz pareja se reencuentre.

Captan triste a Christian Nodal tras su separación de Ángela Aguilar

Christian Nodal dio una presentación en Londres, Inglaterra, y de acuerdo La ‘influencer’ Gema del Río, el cantante lució triste y desanimado a pesar de haber llenado el auditorio Shepherd’s Bush Empire

“Me tocó mucho verlo porque él estaba triste. Son cosas que no se perciben en este tipo de ambiente… Cuando abren la puerta, que él salió (para convivir con sus fans), tenía una cara de tristeza”, dijo en YouTube. “No estaba cansado, como que su mirada era una mirada de tristeza y no estaba alcoholizado porque mis amigas se tomaron foto (con él), y yo les pregunté: ‘Les dio olor a algo’ y ellas me dijeron que no. Entonces, yo sí noté que estaba triste Christian. No es lo mismo estarlo viendo en el YT, en videos, escuchando sus canciones, que tenerlo enfrente de ti porque aparte de que tiene 25 años, parece de 20 años”, señaló.

Por lo mismo, Gema y los periodistas, Jorge Carbajal y Felipe Cruz asociaron la tristeza de Nodal con la separación temporal de Ángela Aguilar.

“Andaba extrañando a su Ángela”, dijeron.

Este fin de semana Christian Nodal se presentó ante 2 mil personas en el Shepherd's Bush Empire en Londres, Inglaterra 🇬🇧 pic.twitter.com/GSU3SNa9QY — Cultura Pop (@RCulturaPop) July 1, 2024