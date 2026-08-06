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Bella Thorne revela cómo Disney provocó su rivalidad con Zendaya: “La cosa se puso muy fea”

Bella Thorne y Zendaya debutaron en Disney Channel con Shake It Up, donde, según la actriz, el canal fomentó una rivalidad que ellas no querían.

Agosto 06, 2026 • 
Melisa Velázquez
Bella Thorne acusa a Disney de haber provocado su rivalidad con Zendaya

Bella Thorne acusa a Disney de haber provocado su rivalidad con Zendaya

Getty Images

Bella Thorne y Zendaya comenzaron su camino al éxito juntas, las actrices protagonizaron la serie de Disney Channel, Shake It Up, donde interpretaban a dos amigas que soñaban con ser bailarinas y se inscriben a un concurso de televisión.

Sin embargo, mientras en la ficción era todo dulzura, detrás de cámaras eran constantemente enfrentadas para que solo una pudiera destacar, y de acuerdo con Thorne, esa dinámica alimento una rivalidad entre ambas.

Bella Thorne acusa a Disney de haber provocado su rivalidad con Zendaya

La confesión de Bella Thorne ocurrió durante una entrevista para el pódcast Call Her Daddy, donde aseguró que la producción de Disney, había generado este ambiente extraño donde ambas se veían enfrentadas constantemente, cuando además apenas tenían 12 años.

Con las mujeres siempre sucede algo como: ‘Tenemos que hacer que todas supliquen por un solo puesto... a ver si pueden destrozarse y pelearse entre ustedes hasta el punto que les pidamos devorarse entre sí mientras. Nosotros tenemos todos estos lugares, pero para las mujeres solo hay uno”, ha recordado sobre ese momento. “El patriarcado lleva haciendo esto desde siempre”, aseguró la actriz.

Teníamos 12 años. ¿Qué les pasa? Se supone que somos mejores amigas. Interpretamos a mejores amigas. La cosa se puso muy fea”, ha lamentado Thorne.

Bella Thorne acusa a Disney de haber provocado su rivalidad con Zendaya

Bella Thorne acusa a Disney de haber provocado su rivalidad con Zendaya

Jonathan Leibson/FilmMagic

¿Cómo resolvieron Bella Thorne y Zendaya su supuesta rivalidad?

Bella explicó que ella y Zendaya se dieron cuenta del plan de Disney, y en lugar de seguirles el juego, ellas simplemente se unieron para evitar que continuara la manipulación.

Llegó un punto en el que, durante el crossover con ¡Buena suerte, Charlie!, nos escapamos a otro plató en medio de la grabación en directo; fue una locura, fuimos muy rebeldes. Nos escapamos. Sabíamos que teníamos tres escenas antes de que nos tocara de nuevo y simplemente fuimos a hablar”, le cuenta a Alex Cooper. “Lo discutimos, lo analizamos a fondo y fue precioso”.

Fue mi primera experiencia de mujer a mujer, de chica a chica”, añade. “Realmente se puede hablar. Ambas pueden ser escuchadas sobre las diferentes cosas que han estado viviendo, lo que la gente dice y de cómo intentan hacerte sentir. Puedes salir de allí entendiéndote la una a la otra”, explica. “Fue una de las conversaciones más genuinas entre chicas”.

¿Qué piensa Bella Thorne de Zendaya?

Thorne también contó cómo el talento de Zendaya la dejó impresionada la primera vez que la vio:

Creo que me cayó muy bien. Tuvimos mucha química”, recuerda sobre la primera vez que conoció a Zendaya. “Tuvimos que bailar y hacer un freestyle y pensé: ‘Wow, ella sabe bailar y yo no soy bailarina, diablos”.

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