¿Qué piensa Belinda sobre el romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar? Esto dijo al respecto

Belinda y Christian Nodal tuvieron una difícil ruptura, pues la expareja no finalizó su relación en buenos términos, por lo que la cantante incluso lanzó Cactus, uno de sus más recientes temas musicales aparentemente dedicado al cantante mexicano. Después de que Ángela y Christian confirmaran su romance, Beli mandó una fuerte indirecta a través de sus historia de Instagram que segundos después fue eliminada: “Todo cae por su propio peso”, escribió.

Ahora, la artista finalmente fue abordada por unos periodistas, quienes le preguntaron su postura con respecto a la nueva relación sentimental de Nodal con la hija de Pepe Aguilar.

Belinda revela su primera opinión sobre el romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Durante una entrevista para el programa Despierta América, Belinda rompió el silencio sobre el romance de Ángela y Christian.

“No tengo comentarios sobre nada”, expresó cuando llegó al aeropuerto de Los Ángeles acompañada de su papá. Cuando le preguntaron cómo se encontraba en el amor, la cantante dijo: “Bien, muchas gracias”. Debido a que Belinda comenzaba a incomodarse, su padre cambió el tema y habló sobre su viaje a Los Ángeles: “Vamos a ir a Disney”.

Cuando volvieron a abordar el tema de Nodal y Aguilar, Belinda dijo firmemente que no estaba interesada en chismes: “No tengo comentarios de chismes ni de nada, yo no me dedico a eso. En verdad que no, yo solo hablo de mi trabajo, serie número uno en Amazon Prime, '¿Quién lo mató?’, la música. yo solo me dedico a eso”, finalizó.