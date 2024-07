¿Qué reveló la ecperta sobre la actitud de Belinda en torno al escándalo de Christian Nodal, su exprometido, y Ángela Aguilar?

Belinda no se ha salvado se estar en el ojo del huracán después de que Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaran su romance tan solo unos días después de que se hiciera pública la ruptura de Cazzu y el cantante. Y es que los internautas recordaron que Belinda estuvo comprometida con Christian Nodal en el 2022, pero lamentablemente nunca llegaron al altar debido a que su romance terminó algunos meses después de comprometerse.

Ante todo este escándalo, Belinda finalmente fue abordada por una periodista, quien le preguntó sobre su postura con respecto a la nueva relación sentimental de Nodal con la hija de Pepe Aguilar.

“No tengo comentarios sobre nada”, dijo la actriz sobre el tema. Cuando le preguntaron cómo se encontraba en el amor, la cantante dijo: “Bien, muchas gracias”. Cuando volvieron a abordar el tema de Nodal y Aguilar, Belinda dijo firmemente que no le interesahablar sobre su ex: “No tengo comentarios de chismes ni de nada, yo no me dedico a eso. En verdad que no, yo solo hablo de mi trabajo, serie número uno en Amazon Prime, '¿Quién lo mató?’, la música. yo solo me dedico a eso”, finalizó.

¿Aún lo quiere? Lo que revela la reacción de Belinda ante el romance de Nodal y Ángela Aguilar

Maryfer Centeno se dio a la tarea de analizar el comportamiento de Belinda ante el romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar y reveló algunos interesantes datos sobre su postura al respecto, señalando que la cantante tiene una gran inteligencia emocional:

“Me alegra escuchar a una mujer así, con esta inteligencia emocional, con esta madurez, con este dominio”, expresó y agregó: “Nuestra Beli es tan inteligente como educada (...) Me alegra escuchar a una mujer así, con esta inteligencia emocional, con esta madurez, con este dominio”, concluyó Maryfer Centeno.