¿Ángela Aguilar o Christian Nodal? El gesto que revelaría quién está más enamorado

¿Por qué el fanático que se encontró a Ángela Aguilar y Christian Nodal dice que ella tiene las riendas de la relación?

Desde que Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaron su romance, la pareja ha acaparado los titulares de los medios de comunicación, en especial por la cercanía que tuvo el inicio de su relación sentimental con la ruptura del cantante con Cazzu. Sin embargo, las críticas no han impedido que los intérpretes de Dime cómo quieres vivan su romance al máximo.

Christian Nodal y Ángela Aguilar vivieron unas vacaciones de ensueño en Europa, y mientras que aseguran que la pareja se casó en Italia, un fanático contó cómo fue su experiencia al encontrárselos en Disneyland Paris. Fue durante el programa ‘Chisme no Like’ que un seguidor del intérprete de Botella tras botella reveló los detalles de su encuentro con los cantantes.

De acuerdo al fan, Christian y Ángela caminaban abrazados cuando él se acercó para pedirles una foto, pero el artista lucía nervioso.

“Yo me los topé, cuando levanté la mirada los tenía a un metro de distancia y estaban como cualquier pareja, estaban abrazados, él tenía el brazo sobre Ángela y venían abrazados como pareja de novios que están en un parque”, contó el fanático.

“Venían normal, por eso los vi juntos y dije: ‘perfecto, me meto para la foto’, eso sí lo tengo claro, venían abrazados. Mira cuando me los topé noté la cara de sorpresa, cuando les dije de la foto, Nodal sí se quedó frío y eso llamó mi atención”, añadió y dijo que Ángela fue quien actuó con naturalidad y tuvo el control de la situación.

“Fue Ángela la que tomó las riendas del momento y dijo: ‘a ver yo te tomo la foto’, me quita el celular, nos toma la foto y luego se pone para la selfie, la única con la que interactué fue con Ángela porque Nodal se quedó congelado”, señaló y agregó que a su parecer, Nodal venía muy confiado de que nadie lo reconocería en París: “Yo siento que Ángela es quien no tiene tanto problema con que los vean, yo siento que él se quedó frío y personal de él me abordó para decirme que no había fotos, pero en el momento en que Ángela se toma la selfie llegó un señor a decirme ‘no fotos’”, finalizó.