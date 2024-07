¿Quién es Carolina Ross y por qué se dice que Ángela Aguilar le pidió a Christian Nodal que la dejara de seguir?

Las redes sociales pueden ser muy peligrosas y Ángela Aguilar y Christian Nodal han sido víctimas de rumores y especulaciones relacionados con una infidelidad durante las últimas semanas. La joven pareja se encuentra disfrutando de su amor al máximo y no le temen a la prensa, pues incluso recientemente publicaron sus primeras fotografías juntos en las redes sociales.

Sin embargo, en Internet siguen circulando algunas teorías sobre la pareja, y la más reciente está relacionada con el hecho de que Ángela le habría pedido a Christian que borrara a una de sus amigas de Instagram.

Ángela Aguilar le habría pedido a Christian Nodal que bloqueara a esta artista de Instagram

De acuerdo a varias fanáticos, Christian Nodal habría dejado de seguir a su amiga, Carolina Ross, poco tiempo después de iniciar su noviazgo con Ángela Aguilar. Tras dicha acción, Ross habría enviado una fuerte indirecta a la hija de Pepe Aguilar a través de las redes sociales:

“Y recuerden hermanas, si él quisiera, él podría”, escribió en Threads.

Carolina Ross es una artista del regional mexicano que se dio a conocer en un reality show musical en el que dejó ver su gran talento. Existió un rumor de que Christian y Carolina se habían besado, pero posteriormente ella lo desmintió. Sobre el hecho de que el cantante la dejó de seguir, ella dijo:

“La verdad no me di cuenta. De pronto me metí a misredes y vi que ya no aparecía, y dije ‘ah pues pasó algo’. ¿Para qué averigua uno? Yo me quedo con la imagen de que me invito a cantar con él a Las Vegas, a su Auditorio Telmex en Guadalajara, ha sido un buen amigo (...) Cada quien toma sus decisiones y pues uno no debe andarse metiendo”, explicó Carolina en una entrevista.