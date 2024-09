En los últimos años, el entrenamiento de fuerza ha trascendido su imagen tradicional de ser un ámbito dominado por hombres, ganando una notable popularidad entre las mujeres.

Empoderar a las mujeres a través del entrenamiento de fuerza no solo es una tendencia; es vital para el bienestar físico general, la forma física y la auto-confianza. A medida que más mujeres abren los ojos a la realidad importante del entrenamiento de fuerza, es esencial comprender sus numerosos beneficios y las oportunidades únicas que presenta en comparación con los ejercicios aeróbicos y cardiovasculares.

Estas son algunas claves por las que el entrenamiento de fuerza, dominar tu propio peso, y no que tu peso te domine a ti, es necesario para una vida longeva un cuerpo funcional, y sexy.

Por: Fernando Martire

@soyfitnerd

Por qué debes empezar a hacer entrenamiento de fuerza después de los 30 años

1. Aumento de Masa Muscular y Metabolismo

El entrenamiento de fuerza ayuda a construir músculo magro, lo que a su vez aumenta la tasa metabólica en reposo. Tener más masa muscular significa que el cuerpo quema más calorías, incluso en reposo, lo que facilita mantener un peso saludable o perder grasa de manera sostenible y efectiva.

Cómo tener una cita en el gym Foto: Getty images

2. Mejora de la Salud Ósea

El entrenamiento de fuerza proporciona beneficios significativos para la densidad ósea. Ayuda a reducir el riesgo de osteoporosis, especialmente en mujeres posmenopáusicas, lo que lo convierte en algo crucial para la salud esquelética a largo plazo.

3. Mejora de la Salud Mental y la Confianza

Participar en el entrenamiento de fuerza libera endorfinas, que pueden reducir los síntomas de ansiedad y depresión. Además, alcanzar metas de fuerza puede aumentar considerablemente la autoestima y la imagen corporal, creando un sentido de empoderamiento.

Cómo tener una cita exitosa en el gym Foto: Getty Images

4. Fuerza Funcional para Actividades Diarias

El entrenamiento de fuerza mejora la fuerza funcional, facilitando tareas diarias como levantar bolsas de la compra pesadas o jugar con los niños. Los beneficios prácticos se traducen en una mejor calidad de vida para ti y los tuyos.

Mejora del Rendimiento Atlético

Ya sea participando en deportes o simplemente disfrutando de actividades recreativas, el entrenamiento de fuerza mejora el rendimiento atlético general. Una mayor fuerza potencia la agilidad, la velocidad y la resistencia, lo que puede elevar el rendimiento en diversas actividades físicas.

El entrenamiento de fuerza no solo es una tendencia moderna para las mujeres, sino que es una herramienta esencial para mejorar y mantener un cuerpo funcional y en bienestar. Un cuerpo en bienestar no solo se centra en un cuerpo bonito, enfocarte sólo en calorías y cardio no hará que luzcas como tu coaches preferidos en disciplinas aeróbicas, a largo plazo el movimiento importa, pero la falta de fuerza, trae consecuencias psicológicas,hormonales y metabólicas que no benefician la longevidad y funcionalidad femenina.

Recuerda que la fuerza femenina no solo viene de adentro, también se puede y debe mostrar afuera. Strong is the new sexy!