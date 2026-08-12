Eclipse solar del 12 de agosto: ¿inicios, flechazos, truenes o reconciliaciones? Esto le espera a cada signo en el amor

Este 12 de agosto de 2026 ocurrió un eclipse solar total en Leo, considerado por la astrología como el más poderoso del año, un tránsito astrológico que va acelerar cambios que podrían tardar meses en suceder y marcan el cierre de ciclos para dar paso a nuevas etapas.

Estos movimiento crearán un gran impacto en varias áreas de nuestra vida, y una de las más afectadas será la romántica, donde podremos experimentar nuevos comienzos y momentos de transformación.

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Eclipse solar del 12 de agosto: cómo se verá afectado el romance y el amor según tu signo

Al ser un eclipse en Leo, con Acuario como signo opuesto, astrólogos aseguran que este eclipse pide dejar de necesitar la validación de otros, para reconocer tu propio valor, y esto te puede afectar de la siguiente forma:

Aries

Esta energía podría despertar el deseo de dejar atrás la incertidumbre y hablar con mayor claridad sobre lo que sientes y deseas, es un maravilloso momento para plantear nuevos proyectos en pareja, o acercarte a esa persona que te interesa, si es que estás soltera.

Tauro

La energía de este eclipse te invita a soltar conflictos y relaciones del pasado, abriendo paso a nuevos comienzos en el amor, y escribir nuevas historias.

Géminis

Una conversación pendiente podría modificar la manera en que entiendes una relación y la forma en cómo te relacionas, abriendo la oportunidad a que se aclaren los malos entendidos o a encontrar una nueva conexión especial.

Cáncer

Será una etapa para reconocer qué necesita realmente en una relación y dejar de conformarte con vínculos que no te brindan seguridad, y escuchar tu intuición será fundamental.

Cómo te afectará el eclipse del 12 de agosto según tu signo zodiacal Matt Anderson Photography/Getty Images

Leo

El eclipse será una oportunidad para renovar tu vida amorosa, recuperar la confianza y abrirte a nuevas posibilidades y flechazos que transformarán tu vida. Si tienes pareja, podrían reencontrar la chispa de su relación.

Virgo

Esta energía representa simbólicamente una oportunidad para reconocer relaciones, hábitos o expectativas que ya no tienen lugar en tu vida, hablar desde la honestidad será clave para no repetir viejos patrones.

Libra

Podrías vivir encuentros, coqueteos y nuevas conexiones, lo que te ayudará a recuperar la ilusión a través de experiencias diferentes y la posibilidad de conocer a alguien que despierte tu curiosidad.

Escorpio

La energía del eclipse intensificará tus emociones y te llevará a replantearte tu vida amorosa, donde una conversación sincera podría fortalecer una relación o marcar el inicio de una nueva etapa.

Sagitario

Este eclipse es una invitación a vivir el amor con mayor espontaneidad, pues te podrías sentir atraída por personas diferentes a tu tipo habitual, mientras que las parejas podrían buscar una nueva aventura juntos.

Capricornio

Más que romances pasajeros, buscarás vínculos que tengan futuro, una pareja que quiera hablar de planes a largo plazo, y este tipo de compromiso, podrías encontrarlo en alguien que ya está presente en tu vida.

Acuario

Una amistad podría adquirir un matiz romántico o aparecer alguien completamente inesperado, pero la clave para manifestarlo será no intentar controlar demasiado lo que sucede y permitir que las conexiones evolucionen de manera natural.

Piscis

El eclipse te invita a distinguir entre una ilusión y una relación que realmente aporta bienestar, será importante expresar necesidades y sentimientos para poder crear una conexión profunda y duradera.