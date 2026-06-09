Tu rutina de cuidado empieza desde adentro

Todas sabemos que hoy más que nunca el wellness dejó de ser una moda pasajera, para convertirse en un estilo de vida y un símbolo de amor propio, pero, ¿y si tu belleza comienza mucho antes de que tu crema toque tu rostro?

La clave está en la nutricosmética, una tendencia que llega desde Corea y Japón y que apuesta por el bienestar integral trabajando desde adentro. La idea es simple: combinar hábitos saludables y suplementos específicos con tus cuidados diarios.

Vital Proteins: tu aliado en la belleza desde adentro

Entre los aliados de la nutricosmética, los péptidos de

colágeno hidrolizado de Vital Proteins se han convertido en indispensables. Según estudios como Exploring the Impact of Hydrolyzed Collagen Oral Supplementation on Skin Rejuvenation. Su ventaja: al ser la forma más pequeña de proteína, el cuerpo los absorbe fácilmente, estimulando la producción natural de colágeno y complementando tu rutina de cuidado externa.

Cómo integrar Vital Proteins a tu día a día

Vital Proteins lo hace fácil: sus péptidos de colágeno en polvo se pueden añadir a café, té, smoothies o incluso comidas, sin alterar el sabor ni la textura. Se recomienda combinarlos con una dieta equilibrada, rica en antioxidantes y vitamina C, que ayudan a la absorción del colágeno.

Porque cuidar de ti dejó de ser tendencia; es una filosofía que entiende el cuidado personal de forma holística. Con Vital Proteins, cada pequeño gesto se convierte en un hábito que transforma tu bienestar integral, desde adentro hacia afuera.