¿Tu alimentación realmente influye en la aparición de acné?

Descubre cómo tu dieta influye en la salud de tu piel

Todas llegamos a escuchar en secundaria o en algún punto de nuestra vida que comer chocolate nos sacaría acné o granos. O que comer mucha comida grasosa puede empeorar tus brotes de acné, ¿pero qué tan cierto es esto?

¿Realmente influye lo que comes con el acné?

Aunque hay quienes creen que la alimentación no tiene nada que ver con el acné, distintos estudios han demostrado lo contrario. En el caso de la Academia Americana de Dermatología (AAD), ellos explican que ciertos alimentos pueden empeorar los brotes en algunas personas.

En especial, los alimentos con un alto índice glucémico (como el pan blanco, los pasteles, los refrescos o la comida muy azucarada) elevan rápidamente los niveles de azúcar en sangre. Esto puede aumentar la producción de sebo y la inflamación, lo que puede causar más brotes.

Por otro lado, también existe evidencia de que la leche de vaca, incluso la descremada, podría estar relacionada con más casos de acné. Todavía no está claro si se debe a hormonas, proteínas u otros componentes, pero es un patrón que aparece de forma constante en estudios.

¿Y cuáles no lo empeoran?

Afortunadamente, no todo son malas noticias. Ya que, según la AAD, el llevar una alimentación más equilibrada puede hacer una gran diferencia. Y puedes empezar a incluir granos integrales, verduras y algunas frutas, que ayudan a mantener estable el azúcar en sangre.

Al final del día, lo más importante es prestar atención a cómo responde tu piel a ciertos alimentos. Si notas que los lácteos o los dulces coinciden con más brotes, puedes intentar reducirlos durante unas semanas y ver si mejora tu piel. Pero recuerda que cada cuerpo es diferente y lo que aumenta el acné en una persona puede que en otra no.