Con tu pareja, amigos, familia y compañeros de trabajo, ¿cuántas veces callas tu opinión o emociones por no contrariarlos? De acuerdo, a veces el silencio es la opción más sabia y amable, pero si se convierte en hábito, puede resultar un problema con nombre propio: el autosilenciamiento, que llega a pasar factura a tu identidad y a tu salud.

Self-silencing: cuando empiezas a dejar de ser tú misma por miedo a perder a alguien

Por autosilenciamiento entendemos un patrón sostenido que impide expresar sentimientos, necesidades y opiniones para proteger un vínculo, rehuir un conflicto o mantener la imagen que los demás tienen de nosotros. Como asegura la psicóloga Alba Valle, experta en Intervenciones Basadas en Mindfulness (MBI) y creadora del Liceo de Loca Sabiduría, “podemos pensar que se trata de no hablar de cosas que pueden confrontar, pero es más que eso: es bloquear, negar, dejar de escucharte... Al principio, sabes lo que dirías y no lo dices; pero con el tiempo, de tanto no decirlo, dejas de saber qué querías. Es perder tu voz interior, una desconexión total contigo misma”.

¿Entonces autosilenciarse es igual a ser discreta? “Puede parecer lo mismo, pero por dentro pasan cosas muy distintas”, apunta Ana Morales, psicóloga y autora de ¡Qué buena estoy! (ed. La Esfera de los Libros). “La discreción es no decir algo porque no quieres hacerlo o no hace falta. Autosilenciarse es tener algo que comentar y tragártelo porque calculas que te va a costar demasiado. No es que no tengas voz, sino que decides que esa voz puede ser peligrosa. Aquí no hablamos de un rasgo de personalidad como la timidez, sino de una especie de cuenta de gastos: aprendiste que decir lo que piensas te sale muy caro –una bronca, una cara larga…– y que calladita se vive mejor”.

¿Dónde está el límite?

A veces, cerrar la boca es normal (y necesario). ¿Cómo vas a decirle a tu jefe lo que pasa por tu cabeza, sin filtros? “Regular lo que expresamos es una habilidad social básica. Callar es un acto de inteligencia y hasta de autocuidado”, dice la psicóloga Alba Valle.

“El silencio elegido es flexible: hoy callo, mañana hablo, según lo que la situación pida y lo que es valioso para mí. Pero el autosilenciamiento es rígido: callo siempre, con casi todo el mundo, de forma automática, aunque el costo sea altísimo. Ese es el límite. Cuando el silencio deja de ser una opción y se convierte en la única respuesta disponible, cuando lo que proteges callando (la paz, el vínculo, la imagen...) te cuesta la salud o el contacto contigo misma, ya no hablamos de discreción, sino de una jaula que aprendiste a decorar para que parezca prudencia”.

“El límite no está en cuántas veces callas, sino en qué ocurre con todo aquello que te guardas”, añade Ana Morales. “El problema empieza cuando todo eso que no expresas se te cuela dentro, cuando empiezas a justificar lo injustificable, a minimizar lo que te duele, a convencerte de que ‘tampoco era para tanto’ o cuando, de tanto silenciarte, tan solo dejas de saber qué pensabas”.

¿ASUNTO DE MUJERES?

El self-silencing es una estrategia aprendida, pero ¿hay algo cultural en ella? ¿Nos han enseñado a las mujeres a callar antes de que pudiéramos elegir hacerlo?

MANDATO DE GÉNERO

Alba Valle cree que “no es casual que la investigación sobre el autosilenciamiento naciera con la psicóloga Dana Jack estudiando la depresión femenina en los años 90. A las mujeres se nos ha entrenado durante generaciones para ser buenas, complacientes”.

¡DESMÁRCATE!

“Antes de que tuviéramos palabras para cuestionarlo, nos dijeron que el conflicto lo generan las que no saben estar”, dice Ana Morales. “De adulta también callas por llevar décadas entrenada para creer que tu voz es un estorbo”.

VIVE PARA TI

En ¿Te pasa algo conmigo? (ed. Diana), Meg Josephson escribe que “la complacencia / adulación no es una decisión consciente, sino un mecanismo de supervivencia”. Agradece a tu yo del pasado haberte protegido durante tanto tiempo y despídele diciendo: “Descansa, estoy a salvo”.