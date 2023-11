Llorar durante una sesión de meditación es completamente normal; te decimos a qué se debe

Meditar se ha convertido en una práctica clave para alcanzar la paz y la serenidad. Se trata de una técnica de relajación para poner tu mente en pausa, controlar tu respiración y olvidarte de la angustia. Actualmente el estilo de vida mindfulness se ha convertido en la mejor forma de alcanzar la plenitud, vivir el presente y liberar las emociones reprimidas, por lo que muchas personas se alarman cuando lloran durante una meditación.

¿Por qué pasa esto y qué significa romper en llanto en plena sesión de meditación? Aquí te lo explicamos.

Qué significa llorar durante una meditación

Las prácticas de meditación fueron creadas para hacernos sentir mejor y liberar el estrés que albergamos en el interior, entonces ¿por qué algunas personas lloran al practicar esta técnica?



Se liberan emociones reprimidas

Puede ser que no te hayas dado cuenta, pero quizá llevas cargando con un sin fin de emociones dentro de ti durante un largo periodo de tiempo y no les has hecho frente. La meditación te purga y saca de tu interior todo aquello que te está lastimando, angustiando o perturbando. Al llorar de forma involuntaria cuando meditas, estás liberando parte de esa carga emocional que vienes arrastrando.



Descansas del caos

Piénsalo, la mayor parte del día tu mente está ocupada en preocupaciones, ya sean económicas, laborales o interpersonales. Aunque trates de distraerte viendo tu serie favorita o haciendo ejercicio, la tensión sigue acumulándose en tu interior y tu mente continúa haciendo énfasis en ella de forma inconsciente. La meditación funciona como un descanso de todo este estrés que se apodera de ti día con día.

Eres consciente de tus emociones

Las meditaciones guiadas tienen el poder de hacer que te reconozcas a ti mismo y que entiendas lo que está sucediendo realmente en tu interior. Cuando esto pasa, entonces comienzas a ser consciente de tus emociones, y hacerle frente a la realidad puede ir acompañado de unas cuantas lágrimas durante la meditación.



Energía emocional reprimida

Somos energía, pero en muchas ocasiones esa fuerza se torna negativa. La meditación es una forma de abordarla y de liberarla; tus lágrimas son un recordatorio de que finalmente estás soltando toda la tensión.

Así que no interrumpas tu llanto durante una meditación, deja que fluya y verás cómo te sentirás más liberada al finalizar la sesión.