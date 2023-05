¿Por qué no puedes expresar tus sentimientos?

Continúa leyendo para conocer algunos de los motivos que te pueden impedir expresar tus sentimientos; ¡necesitas modificar eso con urgencia!

En ocasiones, poder hablar de tus sentimientos se vuelve todo un reto; quizá el problema viene desde más atrás y no sabes cómo identificar lo que sientes o simplemente has crecido con la idea de que reprimirte es necesario para no mostrarte vulnerable ante los demás.

El expresar nuestros sentimientos es una habilidad que vas adquiriendo a lo largo de la vida, desde la infancia, las personas cercanas a ti te van guiando para que logres canalizar tus emociones poco a poco y aprendas a manejarlas para que, en un futuro, puedas relacionarte de la mejor manera con tu entorno.

Razones por las que no te puedes expresar

Odias verte débil

Durante mucho tiempo, se aseguraba que el hecho de no demostrar tus sentimientos significaba que eras una persona muy fuerte; sin embargo, eso ha cambiado gracias a las redes sociales porque cada vez es más común que se hable de cosas establecidas por la sociedad que realmente no son benéficas para la humanidad.

Odias ser verte débil Foto: Getty Images

Tuviste una infancia difícil

Como ya lo mencionamos antes, desde niños vamos adquiriendo experiencias que nos ayudan a saber cómo debemos manejarnos en la adultez. Si tú no tuviste la oportunidad de desarrollarte emocionalmente, probablemente debes localizar la raíz de tus conflictos emocionales y tratarlos de la mano de un terapeuta.

Tuviste una infancia difícil Foto: Getty Images

Sientes vergüenza

Probablemente te cuesta trabajo expresar tus sentimientos porque te da pena abrirte ante los demás; puedes llegar a pensar que alguien va a ridiculizarte por hablar sobre las cosas que no te hacen sentir bien.

Sientes vergüenza Foto: Getty Images

Le temes al rechazo

¡Sorprendentemente este punto está estrechamente relacionado con tu autoestima!; cuando le temes al rechazo es porque no sabes reconocer tu valor personal y lo depositas en otras personas. Crees que es necesaria la aprobación de la sociedad para sentirte bien, por lo tanto, jamás expresas tus sentimientos por miedo a quedar mal ante alguien.

Le temes al rechazo Foto: Getty Images

No te gustan los conflictos

Hay mujeres que prefieren guardar silencio para no tener ningún tipo de enfrentamiento, sin embargo, esto resulta muy dañino a largo plazo, ya que comienzas a guardar emociones negativas que te pueden llevar al límite en cualquier momento de tu vida.

¿Por qué no puedes expresar tus sentimientos? Foto: Getty Images

Si ya identificaste por qué no puedes expresar tus sentimientos, ¡es hora de comenzar a trabajar en ello para que ya no sea un problema para ti!