Olvídate de la menstruación incómoda con esta sexy y ecologista alternativa

Los motivos para utilizar calzones menstruales son cada día más, después de leer esto no podrás resistirte

Las mujeres vivimos con nuestro ciclo menstrual por cerca de 40 años en promedio, lo cual genera toneladas de desechos que tardan entre 80 y 100 años en desaparecer de la faz de la tierra, sinceramente, este es sólo uno de los múltiples motivos para recurrir a alternativas más amigables con nuestro cuerpo y, por supuesto, con el medio ambiente.

Conoce ya los calzones menstruales

Además de contener olores, ser cómodos, prácticos y seguros, los calzones menstruales absorben hasta 3 veces más lo que contiene una toalla sanitaria o un tampón común.

Las mujeres menstruamos en promedio 2 mil 535 días a lo largo de nuestra vida que en las viejas costumbres se traduce en cerca de 13 mil 320 toallas sanitarias, es decir, una monstruosidad que impacta directamente al medio ambiente.

Además, utilizar toallas y tampones suele ser sumamente incómodo debido a que el estancamiento de la sangre en conjunto con los químicos de los productos convencionales tiende a generar malos olores, derrames e infecciones.

¿A quién no le preocupaba mancharse de sangre las primeras veces que llegó el periodo menstrual durante la adolescencia temprana? Pues las niñas de ahora ya no tienen que preocuparse por eso gracias a marcas como Peripa Wear, una marca mexicana de calzones menstruales que revolucionará tu relación con la menstruación mes a mes.

Cabe destacar que, si usas correctamente tus calzones menstruales, estos pueden durar hasta 4 años, ayudarás a Taylor Swift a borrar su huella de carbono indudablemente.

Ventajas del calzón menstrual:

Son indetectables: además de ser cómodos, los calzones menstruales no tienen costuras por lo que, nadie sabrá que llevas uno puesto.

Son cómodos: puedes reírte, estornudar, gritar, brincar e incluso hacer ejercicio sin miedo a que la menstruación haga una incomoda aparición en tu ropa.

Son ecofriendly: además de ser amigables con el ambiente, lo son con tu bolsillo. La inversión que realizarás al adquirir un calzón menstrual no se compara con el gasto en toallas y tampones.

Se acoplan a ti: no importa cuál sea tu estilo de vida, ni tus hábitos, son igualmente cómodos y útiles tanto en la oficina como durante una ruta de senderismo en el Nevado de Toluca.

Calzones menstruales Getty images

Cómo debo cuidar mis calzones menstruales

Solamente debes enjuagarlos en agua fría y recomendablemente lavarlos a mano con agua tibia sin suavizantes ni blanqueadores, no los seques en la secadora, tiéndelos al sol y permite que suceda la magia.

¿Te atreverías a usar calzones menstruales en tu próximo periodo?