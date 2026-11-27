Seguro te ha pasado: terminas de comer, el estómago está lleno y, de pronto, aparece esa vocecita que pide algo dulce, salado o crujiente. Y después, la culpa.

¿Y si ese antojo no fuera una falla de carácter, sino una oportunidad para conocer mejor tu cuerpo? Esa es la pregunta con la que la Dra. Patricia Restrepo, química y médica con más de 24 años de trayectoria, nos invita a replantear el tema. Esto es lo que nos contó.

Por: Michelle Bensusan

No es hambre: lo que tu cerebro intenta decirte cuando tienes un antojo

No tienes hambre, tienes un ecosistema pidiendo la palabra

Se puede tener el estómago lleno y seguir deseando algo, y las razones son variadas. Una de las que más le interesan a la doctora es la microbiota: los microorganismos que viven en tu intestino se comunican con tu cerebro y pueden influir en el apetito e incluso en tus preferencias alimentarias. Lo curioso es que ese ecosistema lo vamos cultivando con lo que comemos cada día.

También pueden intervenir las necesidades nutricionales, el metabolismo, las hormonas, el descanso, las emociones y las costumbres. Por eso, en lugar de pelear con el antojo, ella prefiere despertar la curiosidad: ¿qué estoy comiendo? ¿qué estoy cultivando en mi intestino? ¿qué está buscando mi cuerpo? El antojo no siempre dice qué necesitas, pero puede ser una pista.

Tu cerebro nació para ir en busca de más azúcar

Aquí viene la frase que lo cambia todo: “Nuestro cerebro no evolucionó para resistirse al azúcar. Evolucionó para encontrarla.”

Durante gran parte de nuestra historia, lo dulce significaba energía, y el cerebro aprendió a reconocerlo como algo valioso. El problema es que hoy el escenario es otro: tenemos acceso constante a productos que combinan azúcar, grasas, sabores y texturas diseñados para que queramos seguir comiendo.

Aquí la dopamina tiene un rol importante, que participa en la motivación, el aprendizaje y la búsqueda de recompensas. No se trata solo del placer de comer algo dulce, sino de las ganas de repetir la experiencia. Y mientras más repetimos un hábito, más fácil es que el cerebro lo anticipe, por eso a veces basta con ver un postre para desearlo aunque acabes de comer. Tu cerebro hace lo que aprendió para sobrevivir; lo que cambió fue el entorno.

No es falta de voluntad es el ciclo de tu cuerpo

Así como la luna cambia a lo largo de su ciclo, el cuerpo tiene sus propios ritmos, y no necesitamos sentirnos igual todos los días. Antes de la menstruación pueden cambiar el apetito, los antojos y hasta la energía que sentimos disponible. No tienes que culparte por antojos la biología tiene necesidades que varían a lo largo del mes.

Su propuesta es anticiparse en vez de restringir: cuidar la calidad de lo que comes, comer un poco más, descansar o bajar el ritmo. Cada mujer puede descubrir sus propios patrones. “El cuerpo nos está dando información”, dice; la pregunta es si estamos aprendiendo a escucharla y a hacer equipo con él.

Estrés + falta de sueño = el antojo perfecto

A veces creemos que necesitamos azúcar, cuando lo que necesitamos es descansar. Según la doctora, cuando dormimos poco el cerebro puede volverse más sensible a los alimentos que dan una recompensa rápida, como los dulces. Y bajo estrés también pueden cambiar el apetito y las ganas de comer.

El cuerpo está diseñado para responder a los desafíos, pero necesita tiempo para recuperarse, y muchas veces le exigimos funcionar sin darle ese espacio. Por eso, si cada tarde llega el antojo, ella prefiere preguntarse cómo estamos durmiendo y cuánto descanso nos permitimos. Quizás el antojo no sea el problema, sino la señal.

Cómo regular los antojos sin dietas de prohibiciones

En lugar de intentar controlar los antojos, la doctora propone cambiar las condiciones que los favorecen. El cuerpo tiene una gran capacidad de adaptación: así como nos acostumbramos a sabores intensamente dulces y a comer a cualquier hora, también podemos recuperar el gusto por los sabores naturales y aprender a reconocer nuestras señales de hambre y saciedad.

La calidad importa, y empieza mucho antes del plato: en la tierra donde se cultivan los alimentos y en la vida que existe en ella. En k.eat apuestan por la agricultura regenerativa para obtener materias primas de alta calidad, que combinan con procesos de alta cocina y una preparación cuidadosa para conservar sus propiedades.

Cuando eliges alimentos reales, variados y bien preparados, también alimentas a los microorganismos de tu intestino, que participan en la comunicación con el cerebro y en la regulación del apetito. Ella es clara: cambiar la microbiota no elimina automáticamente los antojos, pero lo que comes cada día sí influye en el terreno que estás cultivando.

Su consejo final: antes de empezar otra dieta de prohibiciones, dale a tu cuerpo mejores condiciones y observa cómo responde. No se trata de ganar una batalla contra el antojo, sino de aprender a hacer equipo con nuestro cuerpo.