¿El VPH puede afectar tu fertilidad o tus posibilidades de quedar embarazada?

Recibir un diagnóstico positivo de Virus del Papiloma Humano (VPH) puede despertar muchas dudas, especialmente cuando se trata de la salud reproductiva. Y es que, aunque se trata de una de las infecciones de transmisión sexual más comunes, todavía existen muchos mitos sobre sus consecuencias a largo plazo. Además de la posibilidad de desarrollar cáncer cervicouterino por VPH, una de las preguntas que más preocupan a las mujeres es si tener esta infección puede dificultar un embarazo o incluso provocar infertilidad.

¿El VPH puede causar infertilidad en las mujeres?

El impedimento para quedar embarazada no suele ser una de las principales consecuencias del VPH, pues no provoca infertilidad femenina, a diferencia de otras infecciones de transmisión sexual, como la clamidia o la gonorrea, que pueden causar enfermedad inflamatoria pélvica y dañar las trompas de Falopio cuando no se tratan adecuadamente. De hecho, es bien sabido que muchas mujeres alrededor del mundo que tienen o han tenido VPH han logrado embarazarse fácilmente y de forma natural, además de que su gestación resulta ser perfectamente saludable.

Y es que la mayoría de las infecciones por VPH desaparecen o dejan de ser detectables gracias a la respuesta del sistema inmunitario, generalmente en uno o dos años. Sin embargo, algunos tipos de alto riesgo pueden persistir y provocar cambios en las células del cuello uterino que requieren vigilancia médica. Esto no significa que el virus esté causando infertilidad, sino que es importante detectar y tratar oportunamente las lesiones que puedan desarrollarse.

¿Los tratamientos para el VPH pueden afectar tus posibilidades de quedar embarazada?

Si bien el VPH no ocasiona infertilidad, debemos hablar del tratamiento por lesiones precancerosas en el cuello uterino. Cuando se tiene un VPH de alto riesgo que provoca alteraciones celulares importantes, el ginecólogo puede recomendar procedimientos como la escisión electroquirúrgica con asa (LEEP) o la conización cervical, que permiten retirar el tejido afectado. Estos tratamientos no suelen impedir que una mujer quede embarazada, pero en algunos casos pueden producir cicatrices o estrechamiento del cuello uterino, lo que podría complicar la concepción.

También, dependiendo de la cantidad de tejido retirado y de la cantidad de procedimientos a la que se sometió una mujer, puede aumentar el riesgo de parto prematuro en un embarazo.

¿Puedes quedar embarazada si tienes VPH activo?

Salir positivo a VPH no quiere decir que no puedas quedar embarazada o renunciar a tus planes de concebir. En la mayoría de los casos, la infección no interfiere directamente con la ovulación, la fecundación ni la capacidad de llevar adelante una gestación. Pero si tienes lesiones cervicales que requieren seguimiento o tratamiento, tu especialista deberá valorar su gravedad y determinar cuál es el mejor momento para intentar concebir. De hecho, la mayoría de las mujeres con VPH pueden tener embarazos normales y bebés saludables.

minar si necesitas algún seguimiento especial.