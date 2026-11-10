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VPH y fertilidad
Wellness
¿El VPH puede afectar tu fertilidad o tus posibilidades de quedar embarazada?
¿El VPH puede causar infertilidad o dificultar un embarazo? Descubre cómo afecta el virus del papiloma humano a la fertilidad femenina.
Noviembre 10, 2026
·
Gabriela Velasco Ceja