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VPH y fertilidad

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Wellness
¿El VPH puede afectar tu fertilidad o tus posibilidades de quedar embarazada?
¿El VPH puede causar infertilidad o dificultar un embarazo? Descubre cómo afecta el virus del papiloma humano a la fertilidad femenina.
Noviembre 10, 2026
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Gabriela Velasco Ceja