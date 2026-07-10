¿El gua sha y los drenajes linfáticos sí funcionan en el rostro? Esto dice la ciencia

El gua sha es una técnica de origen chino que consiste en deslizar una piedra, generalmente de cuarzo o jade, sobre el rostro con movimientos firmes y controlados. Se popularizó como una herramienta de belleza que promete desinflamar, definir el rostro y darle a la piel un aspecto más luminoso, y hoy es prácticamente un básico en las rutinas de skincare que se ven en redes.

Lo que sí funciona, según la evidencia

La parte que sí tiene respaldo es la estimulación de la microcirculación y el drenaje linfático temporal. Cuando deslizas la herramienta sobre el rostro, se genera un aumento momentáneo del flujo sanguíneo, lo que puede ayudar a reducir la hinchazón matutina y darle a la piel un aspecto más despierto y desinflamado, especialmente en zonas como el contorno de ojos. También ayuda a relajar la tensión acumulada en la mandíbula y la frente, esa que muchas veces ni notamos que cargamos hasta que sentimos el alivio después del masaje.

Lo que no debes esperar

Aquí está la parte importante: no existen estudios clínicos sólidos que confirmen que el gua sha tenga un efecto real de lifting o que combata la flacidez a largo plazo. Los efectos que sí se notan, como la sensación de piel más relajada o el rostro momentáneamente más definido, son temporales y se deben principalmente a ese aumento pasajero de circulación, no a un cambio estructural en la piel. Si tu meta es tratar flacidez profunda o arrugas marcadas, esta herramienta puede ser un buen complemento, pero no un sustituto de tratamientos dermatológicos con respaldo clínico.

¿Y el face yoga?

El face yoga funciona distinto: en lugar de trabajar sobre la circulación, se enfoca en ejercitar los músculos del rostro con movimientos de resistencia, de forma parecida a como entrenarías cualquier otro músculo del cuerpo. Existen estudios pequeños que muestran cierta mejora en la firmeza percibida después de semanas de práctica constante, aunque los resultados son modestos. Muchas personas combinan ambas técnicas en su rutina, ya que una trabaja la circulación y el desinflamado, mientras que la otra apunta al tono muscular.

Ni el gua sha ni el face yoga son magia, pero tampoco son un mito completo. Ambos pueden sumar a tu rutina si los ves como lo que son: un extra que ayuda a que tu piel se vea más despierta y relajada en el día a día, no un reemplazo de lo que realmente necesita respaldo médico o dermatológico.