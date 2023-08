¿Cuántas veces al día te pesas? Estos son los daños que ocasiona la obsesión por la báscula

¿Te obsesiona subirte más de una vez al día a la báscula? Te decimos por qué debes parar esta práctica

¿Cuántas veces al día te pesas? Quizás lo hagas diario, a la misma hora para verificar si has subido o bajado 300 gramos o inclusive un kilo. “Pero tu peso no define tu salud corporal”, dice Arlet Haro, nutrióloga especialista en suplementación alimenticia y personal trainer.

“El peso no sólo es grasa, hay que entender que hay peso oseo, peso en grasa, peso en músculo, y el residual, te pesa el cabello, te pesan los ojos, te pesan las uñas, te pesa el implante, si tienes”. En este sentido, si una mujer se pesa continuamente solo promueve a nivel cerebral ansiedad que la puede orillar a internarse en restricciones alimentarias extremas, ejercicio excesivo o cambios bruscos en la alimentación, y peor aún, a problemas de salud mental, ya que pueden provocar reacciones obsesivas.

“Yo misma no me peso aunque tengo báscula, porque yo sé que si me pesara todos los días voy a pesar diferente… Por ejemplo, si las mujeres están en su periodo, retienen líquidos, y si se suben a la báscula van a estar más pesadas, pero este es un proceso normal del cuerpo de la mujer; entonces sí es un indicativo, pero no necesariamente de grasa, un día puedes estar más hinchada por diversos factores, otro día tuviste la regla, te enfermaste, es decir, todo varía”.

Haro afirma que la salud es multidimensional y no se puede reducir al peso corporal. Otros factores como la composición de masa, la fuerza física, la salud cardiovascular, la salud mental y el bienestar emocional son igualmente importantes. “Mejor hay que cambiar los hábitos, pero hay que hacerlo de manera inteligente, porque por eso muchas se dan por venicidas, por andar buscando dietas restrictivas, y cuando se hartan, viene el famoso rebote.” Por eso, si quieres cambiar tus hábitos alimenticios, lo mejor es hacerlo de la mano de un profesional de la nutrición:

“Hay que soltar la vieja escuela de lo que nos enseñaron como ‘dieta’ y ser esclavas de la báscula, y entender que estamos en constante cambio a todos los niveles”, dice Haro, quien ofrece servicios de nutrición. Arlet Haro es presentadora de tv, modelo y actriz tapatía, que decidió estudiar para involucrarse en las rutinas saludables para mantener su cuerpo, y así fue como la pasión la convirtió en nutricionista especialista en suplementos alimenticios, graduada por la Universidad ITESO de Guadalajara.