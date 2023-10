No te pierdas lo que nos contó Amalia Andrade sobre más reciente proyecto, No sé cómo mostrar dónde me duele.

Amalia Andrade disfruta de escribir libros que se sientan de alguna manera u otra como un diálogo, que no intimiden y que generen espacios de reflexión y lugares seguros para los lectores. Sus obras suelen estar atravesadas por temas de salud mental y sobre todo buscan cuestionar al lector acerca de la sociedad en la que vivimos y el conocimiento que tenemos acerca de nuestros mundos internos y cómo funcionan. Para Amalia, entender cómo podríamos tener un mejor entendimiento de universos emocionales es de vital importancia. No te pierdas lo que nos contó sobre más reciente proyecto, No sé cómo mostrar dónde me duele.

Cómo abrazar las emociones negativas con ayuda del libro No sé cómo mostrar dónde me duele

C: ¿Cómo surge este proyecto?

A: Este proyecto inicia desde una sensación personal de que se sabe muy poco acerca de las emociones. Comienza un poco también por un cuestionamiento sobre cómo la sociedad nos convence de que hay emociones buenas y que hay emociones malas, que hay emociones que deberíamos mostrar mientras otras deberíamos ocultar. Todo eso me llevó a profundas reflexiones y a querer investigar muchísimo acerca de cómo funciona el universo emocional y cómo funciona la emocionalidad en una sociedad como la nuestra.

C: En este Día Mundial de la Salud Mental yo te quiero preguntar, ¿por qué crees que es importante también abrazar las emociones negativas y no solo las positivas?

A: Cuando no somos capaces de abrazar las emociones negativas tenemos poca perspectiva y una versión muy simplista y poco compleja de la experiencia humana y del mundo. Yo creo que nosotros tenemos que abrazar todo lo que somos y en especial aquello que nos han dicho que le ocultemos y que guardemos. Creo que es bastante importante para entendernos a nosotros mismos y para entender al mundo.

C: Basándonos en lo que guarda No sé cómo mostrar dónde me duele en su interior, ¿tú cuál crees que es la forma correcta de relacionarnos con nuestras emociones?

A: No creo que haya formas correctas de nada, de hecho siempre lo he hecho y siempre lo digo en el libro. No me paro desde ningún lugar moral ni profesional, yo lo que sí creo es que deberíamos tener una apertura más grande hacia las emociones que nos han dicho que no son buenas o que deberíamos reprimir y también creo que estaría bien que cuestionemos cómo y por qué y a quién beneficia que estemos reprimiendo ciertas emociones. Esto nos puede ayudar a crecer como personas, el conocer nuestras emociones nos puede ayudar muchísimo porque como cito en el en el libro, “Los límites del lenguaje marcan los límites de nuestro mundo”. Y cuando nuestro lenguaje emocional es más amplio, podemos vivir y entender el mundo de una manera mucho más compleja y bonita

C: ¿Cómo podemos descubrir y mostrar dónde nos duele?

A: Yo creo que pues estando con uno mismo, identificando las emociones y conectandólas con el cuerpo, abriendo espacios para conectarnos más con nosotros mismos, como la meditación.