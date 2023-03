No temen decir “no” y otras características de las personas mentalmente fuertes

¿Cómo saber si eres alguien mentalmente fuerte?, ¡aquí tienes una lista con todo lo que alguien con esa cualidad hace en su día a día!

Seguro que en más de una ocasión has escuchado hablar de personas que son mentalmente fuertes, y por el contrario, otras que son mentalmente débiles. ¿Qué significa esto realmente?, a grandes rasgos podríamos decir que la fortaleza mental es la capacidad para responder ante situaciones complicadas de manejar; estrés, presiones, decepciones, etc. Es importante mencionar que no se trata de una característica innata; se debe trabajar para alcanzarla, continúa leyendo para saber cómo lograr ejercitarte en esta parte.

Hábitos de una persona con mente fuerte

No temen decir no

Ya sea por miedo a fracturar la relación, lucir antipático o cualquier otro tipo de repercusión; el negarse ante una petición, especialmente cuando viene de alguien cercano, es una situación casi impensable para muchos. Una persona mentalmente fuerte sabe perfectamente que está en su derecho a decir no cuando algo no es de su agrado o prefieren evitar una situación.

Saben cuando es suficiente

Por años se le ha hecho difusión a la falsa idea de que “rendirse es de cobardes”, lo que ha llevado a muchas personas a seguir insistiendo durante años en eso que ya no los hace sentirse plenos. Por el contrario, una persona con fuerza mental pone por encima su felicidad y sus emociones sobre estos falsos mitos, no le temen a lo que otros puedan pensar o decir respecto a sus decisiones.



El fracaso es parte de la vida

Sí, lidiar con el fracaso nunca será sencillo, especialmente cuando se falla en eso en lo que se ha puesto tanto tiempo, esfuerzo y energía, sin embargo, el fracaso es parte esencial de la vida, ya sea porque representa una gran oportunidad para aprender de los errores, o porque simplemente se debe aceptar que la vida, así como está llena de momentos de éxito y felicidad, también tiene instantes de frustración y tristeza. No es perfecta y no tiene que ser perfecta, es lo que es.

Viven sus emociones

Otro gran mito que tiene mucha presencia en la sociedad es el que dicta que la vida solo es felicidad y que todos deben aspirar a ser felices el 100% de su tiempo, ¡falso! Aquellos que son mentalmente fuertes abrazan la tristeza, la frustración o cualquier otra emoción con connotaciones negativas y permiten que fluyan cuando el momento así lo requiere (sin que esto lastime a los demás).

Aceptan las consecuencias

Este tipo de personas toman en su totalidad las riendas de su propia vida y entienden que todas sus decisiones, ya sea tarde o temprano, tendrán consecuencias. Por el contrario, alguien mentalmente débil se rehúsa a tomar la responsabilidad de sus acciones.

Comienza a poner en práctica estos puntos y verás que poco a poco irás ejercitando tu mente para hacerla más fuerte, ¡date tu tiempo, ve a pasos lentos pero seguros!