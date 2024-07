Así es como bloquear a alguien de WhatsApp contribuye a mejorar tu salud emocional

Si estás pasando por una separación y consideras que es necesario desconectarte un tiempo, considera el bloqueo de WhatsApp como un primer paso a tu liberación…

Cuando termina una relación sentimental comienzas a llegar las dudas existenciales y las preguntas que nos rondan la cabeza con mil escenarios imaginarios posibles, confirmarlos a través de las redes sociales de la persona en cuestión puede provocar daños severos a la salud emocional si aún no has liberado el duelo.

Vivir en un mundo hiperconetado, donde la información de cualquier persona está al alcance de un scroll en sus redes sociales, implica tener una voluntad de acero para no stalkear continuamente sus redes y monitorear sus actividades.

Bloquear a alguien en WhatsApp podría salvar tu salud emocional

Así es, no se trata de un berrinche infantil, ni un castigo a modo de ghosting, se trata de salvaguardar tu salud emocional luego del distanciamiento que han decidido tomar ambas partes.

La exposición de la vida personal a través de las redes sociales ha puesto endeble la privacidad que ahora está al alcance todos, por ello es muy fácil acceder a la rutina de cualquiera con un simple click.

Sin embargo, hay una herramienta que los usuarios han denominado infantil o absurda luego de una separación gracias a la exigencia de temple y madurez que no todos los adultos poseen.

Utilizar el bloqueo en tus redes sociales para no poder acceder al perfil de la persona de la que pretendes alejarte y que, a su vez, esa persona no pueda saber más de ti es una medida basada en el autocontrol, el autocuidado y el respeto por tus procesos, no se trata de berrinches ni castigos, por el contrario, las redes sociales han logrado poner en el ojo público la vida privada modificando los valores sobres los que la humanidad se había regido durante miles de años.

Esto, por supuesto, tiene un impacto emocional en las nuevas generaciones que pasan en promedio hasta 36 horas al mes de manera ininterrumpida navegando en internet.

Utiliza el bloqueo como una herramienta de autocuidado y amor propio Getty images

Sin embargo, la decisión de utilizar el bloqueo como una pausa al conflicto debe ser profundamente reflexionada y no utilizada como un castigo o un impulso para lastimar o arremeter contra otra persona, finalmente, todo debe ser previamente dialogado si es que se espera tener una conclusión sana y enriquecedora, de lo contrario habrá resentimientos aún más anclados por cortar los canales de comunicación.