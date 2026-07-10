6 consejos clave para cuidar tu salud íntima durante el calor del verano

Así como protegemos la piel y el cabello del calor del verano, también es fundamental cuidar la salud de nuestra zona íntima, pues las altas temperaturas pueden alterar el equilibrio natural de la zona vaginal y afectar su microbioma, lo que aumenta el riesgo de infecciones, irritaciones y otras molestias.

La buena noticia es que a través de nuestros hábitos diarios, podemos cuidar de la salud de nuestra zona íntima y mantenerla fresca y feliz a pesar de las altas temperaturas, incluso si decides ir a la playa este verano.

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Consejos para cuidar de tu zona íntima del calor del verano

Las altas temperaturas, el uso de ropa ajustada y permanecer por mucho tiempo con trajes de baño húmedos pueden alterar el equilibrio natural de la zona íntima, por eso es importante incorporar cuidados sencillos en tu rutina diaria para ayudar a mantener el bienestar y prevenir molestias.

Usa ropa interior de algodón

La ropa interior de algodón permite una mejor ventilación y absorbe la humedad, lo que ayuda a mantener la zona íntima más seca, a diferencia de las telas sintéticas que pueden favorecer la acumulación de calor y humedad que pueden causar molestias.

Evita permanecer demasiado tiempo con ropa húmeda

Después de nadar o hacer ejercicio, es recomendable cambiarse de inmediato el traje de baño o la ropa deportiva, de lo contrario, corres el riesgo de sufrir de irritaciones e infecciones.

Consejos para cuidar de tu zona íntima del calor del verano Getty Images

Cuida tu higiene

Tu limpieza íntima debe ser suave, es decir, solo con agua y productos neutros, además es importante que evites las duchas vaginales o jabones perfumados que puedan alterar la flora natural de tu zona íntima.

Prefiere las prendas holgadas

Durante los días más calurosos, la ropa ajustada puede generar fricción y dificultar la ventilación, y al optar por prendas ligeras y holgadas ayuda a reducir la sensación de incomodidad.

Mantente hidratada

Beber suficiente agua no solo beneficia al organismo en general, sino que también contribuye al buen funcionamiento de las mucosas y al equilibrio del cuerpo, protegiendo también tu zona íntima.

Acude al médico ante cualquier síntoma inusual

Si aparecen molestias como picazón, ardor, flujo con olor fuerte o irritación persistente, es importante acudir a un profesional de la salud para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuados.

Cuidar tu salud íntima no solo ayuda a prevenir molestias, sino que también contribuye a sentirte más fresca y cómoda durante los días de calor.