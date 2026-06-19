7 consejos infalibles para que tu maquillaje resista el calor del verano

Aunque el verano se ha convertido en una de nuestras épocas favoritas del año, también es cierto que el calor puede hacer que nuestro maquillaje sea un completo desastre, especialmente por la humedad del ambiente y el sudor causado por las altas temperaturas.

Estas condiciones pueden hacer que la base se derrita, el delineador se corra y el rostro pierda frescura en cuestión de horas, por eso te compartimos algunos consejos que pueden ayudarte a mantener un maquillaje fresco e impecable, incluso en los días más calurosos o en la playa.

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Trucos y consejos infalibles para que el maquillaje resista el calor del verano

Estos son algunos de los trucos que los expertos recomiendan para prolongar la duración del maquillaje y lucir un acabado fresco durante todo el día.

Prepara la piel de forma adecuada

Todo maquillaje duradero comienza con una buena rutina de cuidado facial, es por eso que limpiar el rostro e hidratarlo con productos ligeros ayuda a crear una superficie uniforme y evita el exceso de grasa que puede hacer que el maquillaje se deslice.

Utiliza primer

El primer actúa como una barrera entre la piel y el maquillaje que además favorece su aplicación, ayudando a minimizar la apariencia de los poros, a fijar mejor los productos y a controlar el brillo durante varias horas.

Elige fórmulas ligeras

En lugar de bases pesadas, los especialistas recomiendan usar tintes, BB creams o bases de cobertura ligera, ya que estos productos permiten que la piel respire mejor y resisten con mayor facilidad las altas temperaturas.

Trucos y consejos infalibles para que el maquillaje resista el calor del verano Getty Images

Sí a los productos waterproof

Máscara de pestañas, delineador e incluso algunos productos para cejas cuentan con versiones resistentes al agua, y son aliados clave para evitar manchas provocadas por el sudor o la humedad.

Utiliza polvo en zonas estratégicas

Aplicar una pequeña cantidad de polvo translúcido en la zona T: frente, nariz y mentón, ayuda a controlar el brillo sin recargar el maquillaje, la clave está en no excederse para mantener un acabado natural.

Termina con spray fijador

El spray fijador es uno de los secretos mejor guardados para prolongar la duración del maquillaje, ya que unas pocas pulverizaciones al finalizar el maquillaje ayudan a que todos los productos permanezcan en su lugar por más tiempo.

Lleva papel absorbente en tu bolso

Cuando aparece el exceso de brillo, los papeles absorbentes son una mejor opción que aplicar más polvo, ya que eliminan la grasa sin alterar el maquillaje y permiten refrescar el rostro en segundos.

Los expertos coinciden en que, durante los meses más cálidos, apostar por un maquillaje ligero suele ofrecer mejores resultados que intentar cubrir la piel con múltiples capas de producto, pues una rutina sencilla pero con mejores productos puede marcar la diferencia.