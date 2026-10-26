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Relaciones

¿Manipulación o necesidad de atención? Qué es el dry begging y cómo reconocerlo

Si en lugar de expresar lo que necesitas, te lanza comentarios, indirectas o mensajes que buscan que lo ayudes o le pongas atención, podrías ser víctima del dry begging.

Octubre 26, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Manipulación o necesidad de atención? Qué es el dry begging y cómo reconocerlo

¿Manipulación o necesidad de atención? Qué es el dry begging y cómo reconocerlo

Getty Images

Aunque no siempre resulta fácil expresar lo que deseamos o necesitamos emocionalmente de forma directa, recurrir a indirectas, comentarios cargados de tristeza o frases ambiguas para conseguir atención, apoyo o ayuda sin pedirlo directamente, puede convertirse en dry begging.

Psicólogos aseguran que aunque puede parecer una práctica inofensiva para llamar la atención, también puede ser un arma de manipulación que puede terminar en relaciones tóxicas que generan un fuerte desgaste emocional.

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¿Qué es el dry begging?

El término, dry begging, podría traducirse como “mendigar indirectamente”, y describe una forma de comunicar una necesidad sin formular una petición explícita, es decir, en lugar de expresar claramente sus deseos, comparte comentarios que pueden despertar preocupación, lástima o un sentimiento de responsabilidad en quienes la rodean.

Por ejemplo, en vez de decir “me gustaría que pasaras tiempo conmigo”, tu pareja podría comentar: “Supongo que tendré que acostumbrarme a estar solo”. De manera similar, una amiga que necesita apoyo económico podría decirte: “No sé cómo voy a llegar a fin de mes”, esperando que le ofrezcas ayuda.

Este comportamiento puede aparecer en relaciones de pareja, amistades, dinámicas familiares e incluso en el entorno laboral.

Aunque no siempre existe una intención consciente de manipular, el problema surge cuando las indirectas se convierten en una forma recurrente de conseguir algo sin asumir la responsabilidad de pedirlo.

¿Por qué no deseo a mi pareja aunque la amo?

¿Manipulación o necesidad de atención? Qué es el dry begging y cómo reconocerlo

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¿Cómo reconocer el dry begging?

Si quieres saber si eres víctima de dry begging en alguna de tus relaciones o círculo cercano, estas 5 señales te podrían ayudar a identificarlo.

Utiliza frases ambiguas para generar una reacción

Una de las señales más comunes es expresar una necesidad de forma indirecta. En lugar de explicar qué ocurre o qué espera de ti, esa persona recurre a comentarios como “nadie se preocupa por mí” o “siempre tengo que resolverlo todo por mi cuenta”.

Hace que te sientas culpable

El dry begging puede generar la sensación de que no ayudar, responder o estar disponible equivale a ser una mala pareja, amigo o familiar. Comentarios como “no te preocupes, ya estoy acostumbrado a que nadie me ayude”, trasladan parte de la responsabilidad emocional a quien escucha.

Espera que tú adivines lo que necesita

En lugar de expresar sus deseos con claridad, esa persona espera a que interpretes sus silencios, comentarios o cambios de actitud, y si no respondes como esperaba, puede mostrarse decepcionada o molesta.

Repite el comportamiento una y otra vez

Otra señal es la repetición de indirectas después de que no reaccionaste como esperaba. Puede insistir en que está pasando por un mal momento, remarcar cuánto se esfuerza sin recibir nada a cambio o hacer comentarios que sugieren que lo estás abandonando o ignorando.

Minimiza sus necesidades, mientras espera que las resuelvas

Frases como “no te preocupes, yo puedo solo” o “no necesito nada de nadie” pueden esconder una necesidad de apoyo que la persona no se atreve a reconocer, pero la contradicción aparece cuando, al no recibir ayuda, expresa resentimiento o te reprocha tu falta de interés.

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