Tal vez sientes que eres experta en el amor y que ya has pasado por tantas cosas que nada puede sorprenderte, pero hay personas que hacen que el momento más común, se sienta extraordinario, y que cosas que ya viviste o experimentaste, se sientan como si fuera la primera vez.

No se trata de un amor a primera vista ni de una conexión destinada a durar para siempre, sino de una combinación de factores emocionales y psicológicos que hacen que su presencia se sienta única y especial.

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La razón por la que algunas personas hacen que todo se sienta como la primera vez

¿Qué tienen esas personas que nos hacen experimentar sensaciones que creíamos olvidadas o descubrir emociones como si nunca antes las hubiéramos sentido? Esto es lo que dice la psicología.

Despierta emociones que tenías dormidas

Con el tiempo, las decepciones y las rutinas pueden hacer que nos protejamos emocionalmente; sin embargo, algunas personas despiertan nuestra curiosidad y capacidad de ilusionarnos, ayudándonos a redescubrir emociones que creíamos olvidadas y a vivir los momentos cotidianos de una manera diferente.

Te hace sentir vista y comprendida

Cuando alguien nos escucha, presta atención a los pequeños detalles y demuestra un interés genuino, nos hace sentir vistas y aceptadas de nuevo, y esta conexión emocional nos permite ser nosotras mismas y convierte los momentos más sencillos en experiencias especiales.

¿Por qué algunas personas hacen que todo se sienta como la primera vez? Getty Images

La novedad activa tu curiosidad

La novedad despierta nuestra curiosidad y activa los circuitos cerebrales relacionados con la motivación y la recompensa. Por eso, cuando alguien nos atrae, un mensaje inesperado, una cita o un beso pueden generar emociones intensas y mantener viva la sensación de descubrir algo nuevo.

Te recuerda que aún puedes sorprenderte

A veces, una persona llega en el momento justo para recordarnos que todavía podemos ilusionarnos y descubrir nuevas formas de amar. Su presencia puede transformar nuestra manera de entender las relaciones y demostrarnos que siempre es posible vivir experiencias diferentes.

Sentir que todo es nuevo cuando estamos con alguien puede ser una experiencia profundamente significativa, pero no demuestra por sí sola que hayamos encontrado a nuestra alma gemela o a la persona indicada para toda la vida.