6 señales de que está confundiendo el mínimo esfuerzo con el verdadero amor

El miedo a la soledad puede llevarnos a aceptar relaciones que no satisfacen nuestras necesidades afectivas, conformándose con poca atención, cariño condicionado o falta de reciprocidad.

Estas migajas de amor pueden ser difíciles de reconocer cuando estamos enamoradas o llevamos mucho tiempo con alguien, pues tendemos a justificar comportamientos que nos lastiman por temor a perder la relación.

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Señales de que confundes el mínimo esfuerzo con amor verdadero

Cuando alguien te gusta mucho, es fácil justificar sus ausencias, encontrar explicaciones para sus cambios de actitud o aferrarte a los momentos bonitos para minimizar aquello que te hace sentir insegura, y por eso, en muchas ocasiones, te conformas con el mínimo esfuerzo para n o dejarlo ir.

Te emocionas cuando te responde los mensajes

Sentir una emoción desproporcionada cuando tu pareja finalmente te responde puede indicar que estás confundiendo la atención básica con una gran demostración de amor, y aunque nadie tiene que estar disponible todo el tiempo, una relación saludable requiere comunicación, consideración y reciprocidad.

Te sientes afortunada de que te sea fiel

La fidelidad es un compromiso importante cuando forma parte de los acuerdos de pareja, pero no garantiza por sí sola una relación satisfactoria. El amor también requiere respeto, confianza, empatía, comunicación y apoyo emocional, por eso, que tu pareja no te sea infiel no significa que esté atendiendo tus necesidades afectivas ni que exista reciprocidad en la relación.

Señales de que confundes el mínimo esfuerzo con amor verdadero Getty Images

Te emocionas cuando se arregla

Considerar que la higiene personal o la limpieza de su espacio son grandes gestos románticos puede reflejar expectativas demasiado bajas. Aunque mantener un ambiente agradable para recibir a la pareja demuestra consideración, el autocuidado es una responsabilidad personal.

Te emociona que recuerde fechas importantes

Sentirte sorprendida porque tu pareja recuerda fechas importantes puede indicar que esperas poco reconocimiento emocional. Aunque cada persona expresa el cariño de manera diferente y olvidar una fecha no significa necesariamente falta de amor, es importante que exista interés por tus necesidades y disposición para compartir momentos significativos.

Sientes que te ama solo porque te escucha

Sentirte especialmente emocionada cuando tu pareja deja el teléfono para escucharte puede ser una señal de que recibes poca atención, pues la escucha activa y la empatía son esenciales para construir intimidad emocional, por lo que no deberías sentir que necesitas ganarte el derecho a ser escuchada.

Reconocer la diferencia entre el mínimo esfuerzo y el amor genuino no significa exigir perfección ni esperar que tu pareja esté disponible las 24 horas del día, se trata de observar la constancia, la reciprocidad y la disposición de resolver los problemas juntos.