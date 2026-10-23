¿Puedes recuperar más peso del que perdiste después de dejar Ozempic? Esto dicen los estudios

El famoso efecto rebote después de dejar los tratamientos con medicamentos como Ozempic y Mounjaro continúa dando de qué hablar alrededor del mundo. Y es que estos fármacos se han convertido en protagonistas de las conversaciones sobre pérdida de peso, pero hay una pregunta que cada vez despierta más curiosidad: ¿qué sucede cuando dejas de utilizarlos?

Aunque Ozempic fue desarrollado para tratar la diabetes tipo 2, su principio activo, la semaglutida, también se utiliza en otros tratamientos indicados para el control del peso. Esto ha provocado que algunas personas recurran a estos medicamentos con el único objetivo de perder unos cuantos kilos, incluso sin contar con una indicación médica.

Sin embargo, detrás de las conversaciones sobre los resultados y las transformaciones físicas, existe un fenómeno que ha comenzado a generar muchísimas dudas: el llamado efecto rebote. Porque, aunque algunas personas experimentan una pérdida de peso significativa durante el tratamiento, mantener esos resultados después de suspenderlo puede convertirse en todo un desafío. Pero ¿realmente puedes recuperar más peso del que perdiste?

¿Qué es el efecto rebote de Ozempic?

Este término hace referencia a la recuperación de peso que algunas personas experimentan después de suspender un tratamiento con medicamentos utilizados para el control del peso. Ozempic contiene semaglutida, un medicamento que actúa sobre los receptores de una hormona llamada GLP-1, relacionada con la regulación del apetito y la sensación de saciedad. Mientras se utiliza, puede ayudar a que una persona se sienta satisfecha con menos comida. Sin embargo, cuando se suspende el tratamiento, este efecto disminuye gradualmente y el hambre puede regresar, haciendo que resulte más difícil mantener el peso perdido.

¿Puedes recuperar más peso del que perdiste después de dejar Ozempic?

Sí, es posible recuperar todo el peso perdido e incluso superar el peso inicial, pero esto no significa que necesariamente vaya a sucederles a todas las personas. Aunque no existe un día exacto en el que quienes utilizaron estos medicamentos comiencen a recuperar los kilos perdidos, sí hay investigaciones que permiten entender qué sucede después de suspender el tratamiento.

De acuerdo con un estudio publicado en Diabetes, Obesity and Metabolism, un año después de suspender un tratamiento con semaglutida de 2.4 mg, los participantes habían recuperado, en promedio, alrededor de dos tercios del peso que habían perdido. Es decir, aunque existió una recuperación considerable, en promedio todavía conservaban parte de la pérdida de peso conseguida durante el tratamiento.

Pero ¿por qué sucede esto? Puede parecer que tu cuerpo está decidido a recuperar cada kilo que perdiste, ¡e incluso algunos de más! Sin embargo, no se trata de una especie de venganza de tu metabolismo. Después de una pérdida de peso importante, el organismo puede activar mecanismos que favorecen la recuperación de los kilos perdidos, como un aumento del hambre y una disminución del gasto energético. Si a esto le sumamos que el medicamento ya no está ayudando a controlar el apetito, mantener los resultados puede volverse más complicado.

¿El resultado? Algunas personas pueden recuperar todo el peso que habían bajado e incluso superar su peso inicial, aunque esto no ocurre en todos los casos.

¿Qué provoca el efecto rebote de Ozempic?

De acuerdo con la nutrióloga clínica Erika Pérez, existen tres factores que pueden dificultar el mantenimiento del peso después de suspender el tratamiento:



Utilizar el medicamento como única estrategia. Confiar exclusivamente en las inyecciones, sin trabajar en hábitos de alimentación, actividad física y descanso, puede hacer más difícil mantener los resultados cuando desaparece el efecto del medicamento.



Suspender el tratamiento sin un plan de mantenimiento. Dejar de utilizarlo sin acompañamiento médico ni una estrategia para controlar el apetito y mantener el peso puede favorecer la recuperación de los kilos perdidos.



No cuidar la masa muscular durante el tratamiento. Una pérdida de peso significativa también puede incluir masa muscular, especialmente cuando no existe una alimentación adecuada ni actividad física.