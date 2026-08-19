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¿Por qué tantas celebridades mueren tan jóvenes? Esto dice la ciencia

Desde Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg hasta Heath Ledger y Brittany Murphy: ¿existe un “patrón” detrás de las muertes de celebridades jóvenes? Esto sabemos

Agosto 18, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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¿Por qué tantas celebridades mueren tan jóvenes? Esto dice la ciencia

Walt Disney

A través de las décadas, muchas estrellas de Hollywood y de la industria musical han fallecido a una edad que parecía demasiado temprana. Hayden Panettiere murió a los 36 años; Heath Ledger, a los 28; Avicii, a los 28; Liam Payne, a los 31; Brittany Murphy, a los 32; Michelle Trachtenberg, a los 39; Cameron Boyce, a los 20; Amy Winehouse, a los 27, y Naya Rivera, a los 33, entre muchos otros.

¿Qué hay de común en estas desconcertantes y prematuras muertes? Resulta difícil imaginar que alguien que parecía tenerlo todo por delante pueda morir antes de los 30, 40 o 50 años. ¿Realmente existe un patrón o nuestro cerebro simplemente presta más atención cuando una persona mundialmente famosa pierde la vida?

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¿Las celebridades realmente mueren más jóvenes?

Existen investigaciones que, en el caso de los músicos muy exitosos, encontraron que hay una mortalidad superior a la de la población general, sobre todo después de alcanzar la fama. Otro estudio dio a conocer que los artistas más populares presentaron un riesgo de mortalidad 32% mayor que las celebridades menos conocidas, concluyendo que aunque la fama no es la causa directa de una muerte prematura, sí es un factor de riesgo adicional.

El Club de los 27

‘El Club de los 27' es una expresión que hace referencia a las celebridades que han fallecido a los 27 años de edad. Se dice que es una “edad maldita” para las estrellas en ascenso, sobre todo para los artistas de rock. Algunos de los artistas que forman parte de este grupo fallecieron de forma dramática o violenta: Brian Jones, ex integrante de The Rolling Stones, fue encontrado sin vida en una alberca a los 27 años, Janis Joplin murió a la misma edad por sobredosis, Jim Morrison por un paro cardiaco, aunque se sospecha de asesinato o sobredosis. Por su parte, Amy Winehouse falleció tras sufrir una sobredosis etílica accidental, Kurt Cobain aparentemente se suicidó con una escopeta y Jimi Hendrix falleció por ingesta de barbitúricos, aunque algunas teorías señalan que fue asesinado por su manager.

¿Qué influye en la muerte prematura de los famosos?

Están más expuestos a conductas de riesgo

La fama es un arma de doble filo. Aunque puede traer beneficios económicos, oportunidades y reconocimiento, también puede facilitar el acceso a ambientes en los que determinadas conductas de riesgo están más presentes, como fiestas, consumo de sustancias y estilos de vida poco estables. En algunos casos, la exposición constante a este tipo de entornos puede aumentar la probabilidad de accidentes, problemas relacionados con el consumo de sustancias o conductas que ponen en riesgo la salud. Esto no significa que todas las celebridades tengan este tipo de hábitos, pero sí que ciertas profesiones y círculos sociales pueden aumentar la exposición a ellos.

Viven bajo una presión constante

Imaginar la vida de una celebridad puede parecer glamoroso hasta recordar que millones de personas pueden estar pendientes de cada uno de sus movimientos. Medios de comunicación, paparazzi, redes sociales y fans pueden convertir aspectos completamente privados en asuntos públicos. A esto se suman las presiones de una carrera que puede implicar viajes, conciertos, giras, grabaciones, entrevistas, presentaciones y periodos de trabajo muy intensos. Esta combinación puede generar estrés y falta de privacidad.

La fama puede llegar demasiado pronto

Algunas celebridades comienzan sus carreras cuando todavía son niños o adolescentes, y durante esa etapa todavía estamos construyendo nuestra identidad, aprendiendo a establecer límites y descubriendo quiénes somos. Hacer todo esto mientras existe presión por mantener una imagen pública, cumplir expectativas profesionales y estar constantemente expuesto puede afectar a nivel personal.

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¿Las celebridades tienen más riesgo de morir jóvenes?

No necesariamente, pero la ciencia señala que sí hay factores que pueden aumentar el riesgo, aunque no existe una maldición, una edad maldita ni una teoría conspirativa detrás de cada muerte prematura en el mundo del entretenimiento.

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Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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