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por qué los famosos mueren jóvenes

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Entretenimiento
¿Por qué tantas celebridades mueren tan jóvenes? Esto dice la ciencia
Desde Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg hasta Heath Ledger y Brittany Murphy: ¿existe un “patrón” detrás de las muertes de celebridades jóvenes? Esto sabemos
Agosto 18, 2026
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Gabriela Velasco Ceja