Bebés Ozempic": lo que dice la ciencia sobre los medicamentos GLP-1 y la fertilidad

En clínicas de fertilidad de todo el mundo se habla cada vez más de un fenómeno curioso: los llamados “bebés Ozempic”, embarazos que ocurren de forma inesperada mientras una mujer está usando medicamentos GLP-1 como Ozempic, Wegovy o Mounjaro. El término puede sonar casi como un chiste, pero detrás hay una explicación científica real y, también, advertencias importantes que no se pueden pasar por alto.

Cómo es que un medicamento para diabetes puede mejorar la fertilidad

Los fármacos GLP-1 fueron creados originalmente para tratar la diabetes tipo 2, pero su efecto secundario más comentado es la pérdida de peso significativa. En mujeres con sobrepeso, obesidad o condiciones como el síndrome de ovario poliquístico, el exceso de peso interfiere directamente con el equilibrio hormonal y la ovulación. Al ayudar a bajar de peso y mejorar la sensibilidad a la insulina, estos medicamentos pueden restablecer ciclos ovulatorios que antes eran irregulares o inexistentes, lo que en la práctica se traduce en embarazos que muchas mujeres no esperaban porque llevaban tiempo intentando sin éxito.

El dato que pocas personas conocen

Hay otro factor clave detrás de estos embarazos inesperados: los medicamentos GLP-1 pueden reducir la eficacia de los anticonceptivos orales al hacer más lento el movimiento de los alimentos a través del sistema digestivo, lo que puede afectar la absorción de la pastilla. Esto significa que muchas mujeres que toman ambos medicamentos sin saberlo terminan con una protección anticonceptiva menor a la esperada.

Lo que la ciencia advierte con claridad

Aquí está la parte más importante: el embarazo está contraindicado durante el tratamiento con estos fármacos, ya que no existen estudios suficientes que avalen completamente su seguridad durante la gestación. Las principales agencias reguladoras recomiendan evitar el uso de GLP-1 durante el embarazo y la lactancia, y los especialistas sugieren un periodo de lavado de uno a dos meses después de suspender el tratamiento antes de buscar un embarazo, ya sea de forma natural o mediante tratamientos de fertilidad.

Lo que muestran los estudios más recientes

Un análisis reciente de la Escuela de Salud Pública de Harvard sobre miles de embarazos con exposición a GLP-1 antes de la concepción no encontró incrementos sustanciales en malformaciones congénitas ni en otros resultados adversos, aunque los propios investigadores advierten que las estimaciones presentan márgenes amplios que todavía generan incertidumbre. La conclusión actual no es que sea peligroso de forma confirmada, sino que todavía no hay suficiente evidencia para asegurar que es completamente seguro.

Qué hacer si estás en tratamiento con GLP-1 y buscas embarazarte

Hablar con tu médico antes de cualquier decisión es indispensable. Si el objetivo es buscar un embarazo, la recomendación general es suspender el medicamento con el tiempo de anticipación sugerido por tu especialista y usar un método anticonceptivo confiable mientras tanto, precisamente porque la mejora en fertilidad puede sorprender incluso a quienes no lo estaban buscando todavía.