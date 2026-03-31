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Moda y Belleza

¡Sol, arena y mar! 5 reglas infalibles para un cabello hermoso y saludable en vacaciones

Tu cabello puede convertirse en una de las principales “víctimas” de estas vacaciones si no lo cuidas de forma adecuada.

Marzo 31, 2026 • 
Melisa Velázquez
Cómo cuidar el cabello del sol, la arena y el mar si voy a la playa en vacaciones

Cómo cuidar el cabello del sol, la arena y el mar si voy a la playa en vacaciones

Getty Images

Con la llegada de las vacaciones surge la duda sobre cómo cuidar el cabello en la playa, ya que aunque es una temporada muy esperada, el pelo puede dañarse por la sal del mar, el cloro de la alberca y la exposición constante al sol.

La buena noticia es que mantenerlo brillante, suave y saludable es posible si sigues algunas reglas básicas de cuidado capilar que te ayudan a mantenerlo saludable, aunque no salgas del mar o de la alberca, incluso si realizas largas caminatas por la playa.

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Cómo cuidar el cabello del sol, la arena y el mar si voy a la playa en vacaciones

Estos algunos infalibles que pueden ayudarte a proteger tanto el cuero cabelludo como la melena del clima de la playa.

Usa protector solar para el pelo

El cabello también necesita protección contra los rayos UV, ya que el sol y el calor pueden deshidratarlo, dejándolo poroso, áspero, seco y sin brillo, similar a lo que ocurre con la piel cuando le falta hidratación.

Opta por sprays con filtro UV, aceites ligeros o cremas sin enjuague que creen una barrera protectora antes de salir a la playa o la alberca.

Enjuaga tu cabello con agua dulce antes y después de nadar

Puede sonar simple, pero es un truco clave, pues cuando enjuagas tu cabello con agua limpia antes y después de entrar al mar o a la piscina, reduces la absorción de sal y cloro, y esto evita que se reseque demasiado y ayuda a mantenerlo más suave durante todo el día.

Aplica mascarillas reparadoras

Durante los días de playa, usar una mascarilla hidratante es esencial, ya que el sol reseca más el cabello; por eso se recomiendan fórmulas con ácido hialurónico, antioxidantes y proteínas para repararlo a profundidad.

Cómo cuidar el cabello del sol, la arena y el mar si voy a la playa en vacaciones

Cómo cuidar el cabello del sol, la arena y el mar si voy a la playa en vacaciones

Getty Images

Evita planchas y secadoras

Aprovecha el calor y la brisa del mar para secar tu melena al aire libre y evita herramientas térmicas; además, opta por peinados playeros que lo mantengan fuera del rostro y eleven tu estilo.

Hazte amiga del aceite de argán

El aceite de argán, rico en ácido oleico, ayuda a resistir la oxidación y favorece la hidratación y regeneración del cabello, por lo que se recomienda aplicar unas gotas antes y después de la exposición solar.

Con estos cuidados, podrás disfrutar del sol, la arena y el mar sin sacrificar la salud de tu melena. Porque en vacaciones, tu cabello también merece verse tan espectacular como el destino que elegiste.

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